В Казахстане провели День траура по погибшим от коронавируса

В соответствии с озвученными президентом Токаевым инициативами, в полночь на 13 июля на всей территории Республики Казахстан был объявлен общенациональный траур по погибшим от коронавируса гражданами страны. Повсеместно были приспущены флаги, приостановлено вещание развлекательных телевизионных и радиоканалов, черно-белым стал официальный сайт президента Республики Казахстан.

Официально поводом для объявления Дня траура стали регулярно поступающие сообщения о гибели граждан Казахстана от коронавируса. "К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днём национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших", - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с экстренным обращением к населению страны в эфире всех без исключения телеканалов страны.

Неоднозначная реакция населения

Предложение президента Токаева объявить 13 июля Днем траура, жителями Казахстана было воспринято неоднозначно. Одни поддержали президентскую инициативу и даже соответствующим образом изменили свои аватарки в социальных сетях разосланными властными структурами образцами оформления. Другие восприняли объявленный президентом Токаевым День траура, как попытку властей Казахстана перехватить инициативу у оппозиционно настроенного гражданского общества, негативно воспринявшего празднование 6 июля Дня столицы вместе с его фейерверком стоимостью в 1 млрд тенге (около 2,15 млн евро. - Ред.) на второй день очередного общереспубликанского локдауна. "День траура от властей - это, скорее, ответ не на реакцию населения на салют "вообще", а на "маски-аватарки", которые многие казахстанцы стали вывешивать 6 июля", - заметил в беседе с DW политолог Рустам Бурнашев.

Не нашел понимания среди казахстанцев и проведенный в соответствии со спущенными сверху предложением флешмоб казахстанских врачей. В соответствии с замыслом его организаторов, 13 июля в 11.50 врачи и медицинские работники должны были выйти на улицу в белых халатах, встать вдоль проходящих рядом с больницами автомагистралями и почтить память погибших от коронавируса людей. Согласно поступившим из различных регионов Казахстана сообщений, по инициативе отдельных главврачей во флешмобе приняли участие все сотрудники больниц, включая медсестер и санитаров, что вызвало удивление, в том числе и у представителей властей. При этом наблюдавших за акцией представителей СМИ и гражданского общества удивил внешний вид медработников, который явно не отвечал санитарным требованиям.

Проведенный врачами казахстанских населенных пунктов флешмоб стал еще одним поводом для все более распространяющегося среди жителей Казахстана мнения о необходимости привлечь действующее правительство к ответственности за возникшую ситуацию в стране. Настроение в обществе почувствовал и президент Касым-Жомарт Токаев, который 10 июля, инициируя проведение Дня траура по погибшим от Covid-19 казахстанцев, дал правительству Аскара Мамина одну неделю на исправление всех допущенных ошибок.

Статистика пандемии в Казахстане

В целом же День траура для большинства казахстанцев прошел практически незаметно. К вечеру, например, в Алма-Ате на площадях и улицах стали привычно появились гуляющие люди, а летние площадки многочисленных кафе и ресторанов заполняться посетителями.

Между тем только по официальным данным в 18 миллионной стране за минувшие 10 дней зараженных коронавирусом стало на 17 325 человек больше, с 188 до 375 выросло и количество зарегистрированных смертей. По неофициальным данным, составленным на основании опубликованных некрологов в СМИ и социальных сетях, число погибших от Covid-19 составляет около 1800 человек, что почти соответствуют информации посольства Китая в Казахстане, сообщившего 9 июля о 1772 случаях гибели от коронавируса.

Карантин будет продлен

Под занавес Дня траура по погибшим от коронавируса казахстанцам появилось ещё одно важное сообщение от Касым-Жомарта Токаева. Через социальную сеть Twitter президент Казахстана сообщил, что второй по счету режим карантина из-за массового заражения населения коронавирусом будет во вторник, 14 июля, решением правительства продлен до конца месяца. Токаев объявил также о принятом решении, выплатить всем нуждающимся гражданам Казахстана помощь от государства в размере 42 500 тенге, что эквивалентно 103 долларам США.

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