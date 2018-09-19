В Кабардино-Балкарии произошли массовые беспорядки из-за конного похода
Попытка провести конное шествие в честь годовщины Канжальской битвы обернулась столкновениями между кабардинцами и балкарцами. Чтобы подавить беспорядки, село Кёнделен оцепили силовики.
В Кабардино-Балкарии произошли стычки между кабардинцами и балкарцами, которые к 19 сентября переросли в массовые беспорядки со столкновениями с полицией. Причиной конфликта стал конный поход кабардинцев в память о 310-летии Канжальской битвы. Значение, а иногда и сам факт сражения является предметом споров между кабардинцами и балкарцами.
В шествии приняли участие 30 кабардинцев, а путь к горе Канжал пролегал через балкарское село Кёнделен, жители которого отказались пропустить всадников. Участники конного отряда изначально попытались пройти по улицам Кёнделена, однако позже решили выйти на гору другим путем.
Впрочем, конфликт на этом не завершился: кабардинцы, не принимавшие участия в шествии, потребовали от балкарцев пропустить всадников через Кёнделен на обратном пути. Противоречия между кабардинцами и балкарцами быстро переросли в столкновения, которые продолжались 18 и 19 сентября.
Для подавления беспорядков в Кёнделен прибыли сотрудники Росгвардии и МВД, они оцепили село. В ходе столкновений несколько человек получили травмы. 19 сентября кабардинские всадники завершили шествие в обход балкарского села.
В 2008 году попытка провести конное шествие в честь годовщины Канжальской битвы также закончилась столкновениями между кабардинцами и балкарцами. Всадники смогли пройти через Кёнделен лишь в сопровождении полиции.
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