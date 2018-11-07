В Италии скончался художник Оскар Рабин

Во Флоренции скончался российский и французский художник Оскар Рабин. Один из главных организаторов знаменитой "Бульдозерной выставки" умер 7 ноября в местной больнице от острого сердечного приступа, сообщает в четверг, 8 ноября, РИА "Новости", ссылаясь на посольство РФ в Ватикане. В Италию 90-летний художник приехал на открытие собственной выставки, намеченное на 8 ноября.

Оскар Рабин родился в 1928 году в Москве, учился в Рижской академии художеств, студии Евгения Кропивницкого и Московском художественном институте. Из института был исключен "за формализм". В 1950-х годах Рабин стал одним из основателей художественной группы "Лианозово" - одного из самых известных неофициальных творческих объединений в СССР. Его называли "классиком нонконформизма" и "лидером московского авангарда".

"Бульдозерная выставка"

Оскар Рабин был организатором одной из известнейших публичных акций советского неофициального искусства - выставки художников нон-конформистов в Битцевском парке на окраине Москвы. В сентябре 1974 года по инициативе властей ее разрушили бульдозерами, из-за чего она получила название "Бульдозерная". Художника обвинили в тунеядстве и поместили под домашний арест.

В 1978 году Рабин уехал во Францию и был лишен советского гражданства. В 1990 году указом Михаила Горбачева советский паспорт ему вернули.

Работы Оскара Рабина хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и Центре Помпиду.

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