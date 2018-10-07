 В Италии преступник поджег автобус с детьми | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2019

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Европа

В Италии преступник поджег автобус с детьми

47-летний итальянец с сенегальскими корнями хотел похитить автобус с 50 школьниками и поджег его. Полиция не исключает террористических мотивов.

Подожженный автобус, Италия, 20 марта 2019 г.

Подожженный автобус, Италия, 20 марта 2019 г.

В среду, 20 марта, неподалеку от Милана 47-летний гражданин Италии с сенегальскими корнями попытался угнать автобус, где находились около 50 школьников. Преступник, сидевший за рулем автобуса, отобрал у детей мобильные телефоны, однако один из них сумел дозвониться до полиции. После того, как полицейские заблокировали движение автобуса на одном из шоссе, преступник поджег автобус, который в итоге полностью сгорел.

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Представители спецподразделений ворвались в автобус через окна в задней части, что позволило вовремя спасти всех. Около десяти школьников были доставлены в больницу, однако без серьезных повреждений.

Генпрокуратура Италии заявила, что не исключает наличие террористических мотивов у преступника. Он был задержан. Дело заведено по статье о покушении на убийство и похищении людей с отягчающими обстоятельствами. При этом следствие пока не получило доказательств о связи задержанного с исламистскими террористами. Вероятнее всего, речь идет о преступнике-"одиночке".

По сообщениям итальянских СМИ, до задержания преступник якобы крикнул, что необходимо остановить "гибель людей в Средиземном море", а также возложил ответственность за смерть африканских беженцев на вице-премьера Италии Маттео Сальвини и одного из лидеров правого движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо. Cам Сальвини, занимающий также пост главы МВД, заявил, что задержанный был ранее осужден за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде. "Почему человек с подобными судимостями ведет автобус с детьми", - задался вопросом Сальвини.

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