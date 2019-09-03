В Италии представлен состав нового правительства

МИД Италии возглавит лидер Движения "5 звезд" Ди Майо, пост министра экономики займет член Демпартии Гуалтьери.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил президенту Серджо Маттарелле в среду, 4 сентября, список членов нового коалиционного правительства в составе Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП). По словам Конте, новым главой МИД станет лидер движения Луиджи Ди Майо. Пост министра экономики и финансов займет депутат Европарламента и член ДП Роберто Гуалтьери.
Бывшая префект Милана Лучиана Ламоргезе получит должность министра внутренних дел вместо федерального секретаря правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини.
Новые министры должны быть приведены к присяге 5 сентября в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы итальянского государства. Затем новое правительство должно получить вотум доверия в обеих палатах парламента. Эта церемония положит конец затянувшемуся на несколько месяцев политическому кризису в стране.
Коалицию с Демпартией поддержало большинство
Во вторник, 3 сентября, большинство членов итальянского Движения "5 звезд" (79,3 процента) проголосовали за правящую коалицию с Демократической партией.
Формирование нового альянса стало необходимым после того, как лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из коалиции с Движением "5 звезд".
Президент Маттарелла дал партиям время, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Кандидатуру Джузеппе Конте согласовали в качестве премьер-министра.
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