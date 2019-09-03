 В Италии представлен состав нового правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 04.09.2019

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Европа

В Италии представлен состав нового правительства

МИД Италии возглавит лидер Движения "5 звезд" Ди Майо, пост министра экономики займет член Демпартии Гуалтьери.

Здание Квиринальского дворца в Риме

Здание Квиринальского дворца в Риме

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил президенту Серджо Маттарелле в среду, 4 сентября, список членов нового коалиционного правительства в составе Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП). По словам Конте, новым главой МИД станет лидер движения Луиджи Ди Майо. Пост министра экономики и финансов займет депутат Европарламента и член ДП Роберто Гуалтьери.

Бывшая префект Милана Лучиана Ламоргезе получит должность министра внутренних дел вместо федерального секретаря правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини.

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Новые министры должны быть приведены к присяге 5 сентября в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы итальянского государства. Затем новое правительство должно получить вотум доверия в обеих палатах парламента. Эта церемония положит конец затянувшемуся на несколько месяцев политическому кризису в стране.

Коалицию с Демпартией поддержало большинство

Во вторник, 3 сентября, большинство членов итальянского Движения "5 звезд" (79,3 процента) проголосовали за правящую коалицию с Демократической партией. 

Формирование нового альянса стало необходимым после того, как лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из коалиции с Движением "5 звезд". 

Президент Маттарелла дал партиям время, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и тем самым предотвратить новые выборы. Кандидатуру Джузеппе Конте согласовали в качестве премьер-министра.

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