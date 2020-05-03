В Испании спорят, как восстанавливать экономику после пандемии Covid-19

Испанская экономика - самая пострадавшая в Евросоюзе от Covid-19. В том, какие меры для ее восстановления предлагают власти, оппозиция и предприниматели, разбиралась DW.
Коалиционное правительство Испании, представленное социалистами, коммунистами и популистами, разработало план поэтапного возвращения к жизни экономики страны, парализованной с середины марта карантином в связи с пандемией коронавируса. Считается, что Испания оказалась в особо тяжелом положении по сравнению с другими государствами Евросоюза. Ее ВВП, по официальным прогнозам, может сократиться на 9,2%, бюджетный дефицит превысить 10%, а безработица охватить пятую часть трудоспособного населения.
Так что международное рейтинговое агентство Moody's, а также многие эксперты даже советуют Испании запросить помощи у ЕС, как это сделала в 2010 году Греция, оказавшаяся тогда на грани дефолта. Между тем с правительственным планом восстановления экономики согласны далеко не все испанцы: властям предлагаются альтернативные пути выхода из непростой ситуации.
Первые шаги правительства Испании
С 13 апреля власти разрешили начать работу промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, а также возобновить стройки. В автомобильной отрасли первыми приступили к работе немецкие концерны Daimler и Volkswagen, а также входящая в состав последнего компания Seat. Впрочем, как сообщили DW в пресс-службе Seat, полностью восстановить объем производства можно будет лишь через несколько месяцев - спрос на автомобили из-за пандемии упал.
Оживление наблюдается и на строительных площадках. Речь идет, в основном, о возобновлении работ, начатых еще до карантина. Новые стройки не планируются - спрос на жилье пока тоже низкий.
Что же касается сельского хозяйства, то здесь дела обстоят несколько хуже. К примеру, урожай черешни и других косточковых культур, как утверждает пресса, собран не будет. На их сбор ежегодно приезжает более 100 000 иностранных рабочих. В этом же году границы Испании для них закрыты.
Что будет с главной отраслью испанской экономики
Между тем неясной остается ситуация в гостинично-ресторанном бизнесе, обслуживающем главную отрасль испанской экономики - туризм. Так, в соответствии с планом правительства, отели должны открыться уже 11 мая. С этой же даты сотрудники отрасли лишаются госпособий за вынужденный простой. Остаются без них и рестораны. Тем, что работают на открытом воздухе, предписано открыться с 11 мая, а обслуживающим клиентов в помещениях - с 25-го. При этом посетителей из-за опасности заражения можно будет принимать лишь на трети имеющихся мест.
Комментируя эти планы для DW, представитель Испанской конфедерации владельцев отелей (Cehat) Карлос Сенсана назвал их "абсурдными": "Для кого мы откроем гостиницы, когда границы закрыты и даже не допускается перемещение людей между регионами в самой Испании?" Сенсана предупредил, что, "работая в холостую, большинство гостиниц непременно разорится".
Представитель Cehat предрек и банкротство испанских ресторанов. Власти запретили им в период эпидемии сокращать штаты, так что выручки от работы на треть мощности на зарплату всем не хватит. Учитывая все это, бизнес просит власти не спешить и увязать открытие предприятий со снятием карантинных ограничений, а пока продлить выплату пособий. Иначе, резюмировал Сенсана, им придется "вместо временных пособий платить постоянные - уволенным с разоренных предприятий".
Необходима налоговая реформа в Испании
Однако наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг налоговой политики властей. Как отметил в беседе с DW профессор экономики мадридского университета Эдуардо Гарсия Морено, для одних это лишь "средство добыть деньги для безработных, а для других - инструмент воccтановления экономики и соответственно создания рабочих мест". При этом и те, и другие сознают, что налоговую политику надо менять.
Вице-премьер правительства и лидер популисткой партии "Подемос" Пабло Иглесиас требует резко поднять налог на крупный капитал, а сборы с других предпринимателей оставить прежними.
Если поступлений от налогов не хватит, то Иглесиас предлагает провести национализацию предприятий и конфисковать банковские сбережения граждан. Премьер-социалист Педро Санчес по поводу этой инициативы еще не высказался, а министр труда коммунистка Иоланда Диас ее поддержала.
Налоги: тормоз или рычаг для преодоления кризиса?
По данным Гарсия Морено, после инициатив Иглесиаса капитал хлынул из Испании за границу, а рядовые вкладчики стали изымать деньги из банков, чтобы хранить их дома. И это "отрицательно скажется не только на новых инвестициях, но и на возможности предприятий получать столь важное для них после простоя банковское финансирование", считает эксперт. Ведь у испанских банков и так мало наличных средств.
Иной путь указывают лидеры оппозиции - либерал Пабло Касадо и консерватор Сантьяго Абаскаль. Они требуют временно отменить или снизить вдвое налоги в затронутых кризисом из-за коронавируса отраслях - в первую очередь, в туризме. Особые налоговые льготы предлагаются малым предприятиям. Одновременно рекомендуется снизить бюджетные расходы. К примеру, сократить финансирование партий, профсоюзов и НКО.
Как будет действовать правительство, пока неясно, констатирует профессор Гарсия Морено. Понятно лишь, что уже существующий план, по его выражению, "необходимо переработать". При этом властям "следовало бы отказаться от неприемлемых для рыночной экономики радикальных инициатив", типа конфискаций, а также "учесть пожелания бизнеса, ведь именно ему предстоит воплощать в жизнь планы восстановления экономики", заключил Гарсия Морено.
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