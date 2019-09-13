В Испании растет число жертв сильных ливней на юго-востоке

Продолжительные ливневые дожди на юго-востоке Испании привели к человеческим жертвам. Экстренные службы города Альмерия в одноименной провинции в пятницу, 13 сентября, сообщили о гибели мужчины, который находился в автомобиле, пытавшемся проехать через затопленный тоннель.
По данным государственной телекомпании TVE, полиции удалось спасти еще двух человек, находившихся в салоне. Таким образом, инцидент в Альмерии стал третьей смертью за два дня разгула стихии.
Железнодорожное сообщение прервано, уроки отменены
На данный момент стихия сильнее всего затронула провинции Альмерия, Мурсия, Аликанте и Валенсия. Так, аэропорт Альмерии прекратил работу. Кроме того, в регионе прервано железнодорожное сообщение, прекращено движение на ряде автодорог, а также отменены занятия в школах.
Власти призвали жителей оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. По данным метеорологов, ненастье стало для некоторых районов сильнейшим с момента начала наблюдений в 1917 году.
Аэропорт города Мурсия в одноименной провинции также не работает. Экстренные службы спасли в регионе 144 человека из автомобилей и затопленных домов, в том числе с применением вертолета. В скором времени состоится экстренное заседание, участники которого намерены проанализировать ущерб, нанесенный стихией, заявил представитель властей региона Фернандо Лопес Мирас.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
Тайфун "Хайян"
Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
Тропические циклоны
Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
"Кольца змеи"
Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
Глаз бури
В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
Под ударом стихии
Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
Торнадо
В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.
-
Тайфуны, ураганы и торнадо
География
Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.
Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина