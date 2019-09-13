 В Испании растет число жертв сильных ливней на юго-востоке | Новости из Германии о Европе | DW | 13.09.2019

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Европа

В Испании растет число жертв сильных ливней на юго-востоке

Стихия на юго-востоке королевства за два дня унесла жизни троих человек. Аэропорты городов Альмерия и Мурсия прекратили работать. В ряде районов ненастье стало сильнейшим за сто лет.

Спасатели около перевернутого автомобиля в Альбасете

Продолжительные ливневые дожди на юго-востоке Испании привели к человеческим жертвам. Экстренные службы города Альмерия в одноименной провинции в пятницу, 13 сентября, сообщили о гибели мужчины, который находился в автомобиле, пытавшемся проехать через затопленный тоннель.

По данным государственной телекомпании TVE, полиции удалось спасти еще двух человек, находившихся в салоне. Таким образом, инцидент в Альмерии стал третьей смертью за два дня разгула стихии.

Железнодорожное сообщение прервано, уроки отменены

На данный момент стихия сильнее всего затронула провинции Альмерия, Мурсия, Аликанте и Валенсия. Так, аэропорт Альмерии прекратил работу. Кроме того, в регионе прервано железнодорожное сообщение, прекращено движение на ряде автодорог, а также отменены занятия в школах.

Контекст

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По словам специалиста, нормальной, привычной погоды жителям Европы ждать не стоит. Аномалий с каждым годом будет все больше и больше. Его прогноз - в коротком интервью DW. (12.05.2017)

Власти призвали жителей оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. По данным метеорологов, ненастье стало для некоторых районов сильнейшим с момента начала наблюдений в 1917 году.

Аэропорт города Мурсия в одноименной провинции также не работает. Экстренные службы спасли в регионе 144 человека из автомобилей и затопленных домов, в том числе с применением вертолета. В скором времени состоится экстренное заседание, участники которого намерены проанализировать ущерб, нанесенный стихией, заявил представитель властей региона Фернандо Лопес Мирас.

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