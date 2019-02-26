 В Испании расследуют обстоятельства смерти Игоря Малашенко | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2019

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Россия

В Испании расследуют обстоятельства смерти Игоря Малашенко

Сооснователь НТВ Игорь Малашенко скончался в Испании на 65-м году жизни. Обстоятельства смерти указывают на суицид, но следствие рассматривает все версии.

Один из сооснователей НТВ Игорь Малашенко (фото из архива)

Один из сооснователей НТВ Игорь Малашенко (фото из архива)

Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщило посольство России в Мадриде во вторник, 26 февраля. Экс-коллега Малашенко по предвыборному штабу Ксении Собчак Тимур Валеев пояснил в беседе с РИА "Новости", что в Испании возбуждено уголовное дело по факту смерти Малашенко. По его словам, вдова Божена Рынска прилетела в Испанию и уже пообщалась с полицией.

Контекст

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Представитель испанских правоохранительных органов заявил, что обстоятельства смерти указывают на суицид, но рассматриваются и другие версии. Малашенко будет похоронен в России рядом с отцом, сообщила Рынска "Интерфаксу".

"Игорь лично мне говорил что не собирается умирать"

Политтехнолог и бывший медиаменеджер скончался в Испании 25 февраля на 65-м году жизни. Собчак и Валеев считают, что он покончил с собой. На своей странице в Facebook вдова Малашенко написала, что "Игорь лично мне говорил что не собирается умирать еще месяца два назад". "Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - продолжила Рынска.

Позднее она рассказала, что у Малашенко были проблемы со здоровьем и ипотекой на квартиру в Нью-Йорке. "Я кричала, что это наше проклятье, что я разрываю помолвку, потому что не могу больше кочевать, бегать от резидентства. Игорь тогда сбежал в Испанию. Было похоже, что он хочет покончить с собой", - написала Рынска.

Малашенко работал на телевидении с 1991 года и в 1993 году вместе с Владимиром Гусинским, Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал телекомпанию НТВ, которую возглавлял до 1998 года. В начале 2000-х годов Малашенко уехал за границу, с 2001 по 2009 год он был гендиректором канала RTVi. Весной 2012 года Малашенко вернулся в Россию. В последнее время он вел процесс о разводе и разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

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