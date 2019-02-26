В Испании расследуют обстоятельства смерти Игоря Малашенко

Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщило посольство России в Мадриде во вторник, 26 февраля. Экс-коллега Малашенко по предвыборному штабу Ксении Собчак Тимур Валеев пояснил в беседе с РИА "Новости", что в Испании возбуждено уголовное дело по факту смерти Малашенко. По его словам, вдова Божена Рынска прилетела в Испанию и уже пообщалась с полицией.

Представитель испанских правоохранительных органов заявил, что обстоятельства смерти указывают на суицид, но рассматриваются и другие версии. Малашенко будет похоронен в России рядом с отцом, сообщила Рынска "Интерфаксу".

"Игорь лично мне говорил что не собирается умирать"

Политтехнолог и бывший медиаменеджер скончался в Испании 25 февраля на 65-м году жизни. Собчак и Валеев считают, что он покончил с собой. На своей странице в Facebook вдова Малашенко написала, что "Игорь лично мне говорил что не собирается умирать еще месяца два назад". "Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз", - продолжила Рынска.

Позднее она рассказала, что у Малашенко были проблемы со здоровьем и ипотекой на квартиру в Нью-Йорке. "Я кричала, что это наше проклятье, что я разрываю помолвку, потому что не могу больше кочевать, бегать от резидентства. Игорь тогда сбежал в Испанию. Было похоже, что он хочет покончить с собой", - написала Рынска.

Малашенко работал на телевидении с 1991 года и в 1993 году вместе с Владимиром Гусинским, Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал телекомпанию НТВ, которую возглавлял до 1998 года. В начале 2000-х годов Малашенко уехал за границу, с 2001 по 2009 год он был гендиректором канала RTVi. Весной 2012 года Малашенко вернулся в Россию. В последнее время он вел процесс о разводе и разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

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