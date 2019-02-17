 В Испании запретят восхваление франкизма | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.02.2020

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Европа

В Испании запретят восхваление франкизма

Власти Испании планируют ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры генерала Франко. Чем вызвана эта инициатива и почему она возникла именно сейчас?

Гитлер и Франко во время встречи 25 октября 1940 года

Гитлер и Франко во время встречи 25 октября 1940 года

Министерство юстиции Испании завершает работу над поправкой к Уголовному кодексу: восхваление и оправдание франкизма станет составом преступления. Как пояснили корреспонденту DW в Минюсте, разработка новой статьи УК производится в соответствии с решением правительства о реформе Закона об исторической памяти от 2007 года.

Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году в результате военного мятежа и трехлетней гражданской войны. Установленный им военно-клерикальный режим, крайне репрессивный в первые годы после войны, просуществовал без малого 40 лет. Все это время в стране не было демократических прав и свобод, а любая оппозиционная деятельность жестко пресекалась.

Протесты сторонников Франко и инициатива властей

"Решение бороться с апологетами франкизма записано в соглашении о создании правительственной коалиции, созданной в январе", - отметил в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела Морено. Он напомнил, что в коалицию вошли Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), ультралевая популистская партия "Подемос" ("Мы можем") и Компартия.

Акция сторонников Франко

Акция сторонников Франко

А непосредственным поводом для подобной инициативы, продолжил эксперт, стали массовые протесты сторонников Франко в октябре 2019 года. Протесты были вызваны выносом останков диктатора, умершего в 1975 году, из мемориального пантеона в Долине Павших под Мадридом и их перезахоронением на обычном городском кладбище. Участники протестов восхваляли диктатора и клеймили существующий политический строй Испании.

"В условиях демократии недопустимо прославлять тиранов", - заявила по этому поводу парламентский спикер ИСРП Адриана Ластра. А по мнению зампреда правительства Кармен Кальво, подобные восхваления "оскорбляют память тех, кто погиб в борьбе с диктатурой".

Как будут наказывать за прославление франкизма

По данным другого опрошенного DW эксперта - мадридского юриста Рауля Диаса Вакеро, за "восхваление и оправдание диктатуры", скорее всего, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Юрист добавил, что подготовка и принятие новой статьи УК может занять несколько месяцев. Кстати, статья, касающаяся сферы идеологии и мнений, появится в Испании не впервые, хотя ранее высказывания были наказуемы лишь в том случае, если в них содержался призыв к насилию.

Демонстрация против восхваления франкизма

Демонстрация против восхваления франкизма

Диас Вакеро также отметил, что в рамках реформы Закона об исторической памяти планируются и другие меры. К примеру, выделение средств для эксгумации из братских могил останков жертв войны и определения личности погибших. С улиц и площадей уберут еще остающиеся символы времен франкизма. Будут запрещены франкистские организации, а деятелей бывшего режима лишат наград и почетных званий. Планируется также национализировать летнюю резиденцию диктатора в Галисии.

Почему изменение в УК вносится только сейчас

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На вопрос, почему идея наказывать апологетов франкизма возникла только сейчас, политолог Варела Морено ответил, что прежние власти, представленные или либералами, или социал-демократическим крылом ИСРП, опасались, что эта мера может оказаться противоречащей конституции и подорвать социальный мир в стране. Теперь же возглавляющие ИСРП деятели, по словам профессора, "настроены более решительно", "не говоря уже об их партнерах по правящей коалиции из "Подемос" и коммунистах.

Между тем, юрист Диас Вакеро считает, что новое положение УК должно "четко определить, что именно следует считать восхвалением франкизма". В противном случае, по его мнению, будут возникать споры о соответствии этого положения статье Конституции о свободе слова. "Будет ли, к примеру, считаться восхвалением констатация в научной статье того факта, что режим Франко способствовал бурному социально-экономическому развитию Испании в 50-60 годы прошлого столетия?" - задался вопросом эксперт.

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