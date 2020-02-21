В Испании задержана россиянка, сотрудница госучреждения

Гражданку РФ, сотрудницу государственного учреждения "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта Тенерифе, заявило в пятницу, 21 февраля министерство иностранных дел России. Это произошло еще 14 февраля, когда россиянка возвращалась из служебной командировки, в которую отправилась 10 февраля, в составе официальной делегации, сообщает МИД. Организация, в которой она работает, подведомственна Россельхознадзору.

Россиянка содержится под стражей, в одном из следственных изоляторов Тенерифе. Материалы ее дела направлены в соответствующий суд, добавляет МИД. Посольство РФ в Испании установило связь с гражданкой РФ, пытается выяснить все обстоятельства случившегося, задержанную посетили российские дипломаты и передали ей "теплые вещи и средства личной гигиены".

Российский МИД предполагает, что задержание Красиловой может быть связано "с неким обращением американской стороны", и называет это "новым случаем продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру".

РИА "Новости" со ссылкой на мать задержанной пишет, что ранее, до "Всероссийского центра карантина растений" "женщина работала в международном отделе американского посольства: снимала отпечатки пальцев". Ранее российский МИД уже рекомендовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок.

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