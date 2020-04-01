 В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2020

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Европа

В Испании автомобильный завод начал выпуск аппаратов ИВЛ

Компания Seat, принадлежащая немецкому Volkswagen, приступила к выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для спасения больных COVID-19.

На заводе SEAT в Марторелле на северо-востоке Испании

На заводе SEAT в Марторелле на северо-востоке Испании

Первые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), изготовленные на заводе Seat, начали поступать в понедельник, 6 апреля, в отделения интенсивной терапии испанских клиник. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в понедельник. В нем  сообщается, что производство, расположенное в городе Марторелл неподалеку от Барселоны, планирует в ближайшие дни выпускать до 300 аппаратов в сутки.

Дефицитный аппарат

До начала эпидемии аппараты ИВЛ, крайне необходимые для больных COVID-19, производились кустарным способом лишь на двух небольших предприятиях в Испании. Seat, на котором прекращен выпуск автомобилей из-за эпидемии, смог разработать и наладить производство аппаратов ИВЛ, названных OxyGEN, в течение двух недель, подключив для этой цели сотрудников своего конструкторского бюро.

Аппараты изготовляются силами 150 рабочих в цехе, который до этого собирал автомобили Seat Leon. В них используются детали этой машины, в частности, некоторые шестерни, оси коробки передач и моторчики стеклоочистителей. OxyGEN был проверен в минувшую пятницу и допущен к производству Испанским агентством по лекарствам и медицинскому оборудованию.

Помочь людям

В заявлении Seat приводятся слова Кристиана Фольмера (Christian Vollmer), топ-менеджера компании: "В трудные времена долг немецкой компании состоял в том, чтобы предоставить свои мощности в распоряжение испанского народа".

На 6 апреля количество зараженных в Испании,одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, составляет 135 032 человека. Умерло 13 055 человек.

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    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


 

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