В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии

Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент, прошедших в пятницу, 24 мая, в Ирландии.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4.

Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.

У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.

По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.

Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.

Вопреки опасениям премьера

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, являющийся лидером "Фине гэл", высказывал опасения в связи с заявлением Терезы Мэй о ее готовящейся отставке с должности главы правительства Великобритании. По словам Варадкара, это заявление могло привести к "очень опасной" фазе в голосовании. Премьер Ирландии обосновал свое мнение тем, что преемником Мэй может стать евроскептик, придерживающийся стратегии жесткого "Брекзита".

Ход выборов

В пятницу, 24 мая, голосование в Европарламент стартовало в двух странах ЕС - Ирландии и Чехии. В последней оно займет два дня, в первой уже завершилось. Публикация предварительных итогов выборов в Чехии не планируется.

Выборы в Европарламент начались 23 мая с голосований в Нидерландах и Великобритании. В субботу они пройдут - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В большинстве стран ЕС голосование запланировано на воскресенье, 26 мая.

Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23:00 по местному времени (00:00 мск), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования. Однако в Нидерландах большинство муниципалитетов по религиозным причинам в воскресенье не работают, поэтому полные официальные результаты голосования появятся только 27 мая.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Активность избирателей в странах на востоке ЕС Избиратели в восточноевропейских странах-членах ЕС стали менее активно участвовать в выборах. На многих польских граждан, например, повлиял ряд судьбоносных политических событий в стране.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности В Западной Европе избирателей выборы интересуют не всегда В западноевропейских странах избиратели демонстрируют порой непредсказуемое поведение. Например, французы на президентских выборах проявили чрезвычайно высокую активность, а парламентские выборы их сильно не заинтересовали.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Явка избирателей в странах Южной Европы В государствах Южной Европы, входящих в ЕС, явка избирателей на выборах в последние годы уменьшилась. Пожалуй, за исключением Мальты, которая побила рекод по активности граждан в ходе парламентских выборов. Впрочем, у Мальты есть особенность, связанная с действующей в стране избирательной системой.

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности Как голосуют на севере Европы Активность избирателей в странах Северной Европы несколько снизилаь. Однако интерес к выборам в целом сохраняется. Автор: Наталья Позднякова

