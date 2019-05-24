В Ирландии на выборах в Европарламент лидируют проевропейские партии

По данным экзит-полов, у либерально-консервативной "Фине гэл" и либеральной "Фианна фойл" - почти одинаковый процент голосов. Существенно укрепили свои позиции в Европарламенте ирландские "зеленые".
Либерально-консервативная партия "Фине гэл" и либеральная "Фианна фойл", занимающие проевропейские позиции, лидируют, набрав приблизительно по 23 процента голосов, на выборах в Европарламент, прошедших в пятницу, 24 мая, в Ирландии.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных по заказу ирландской вещательной компании RTÉ и телеканала TG4.
Кроме того, существенно укрепила свои позиции партия "зеленых", которая получит около 9 процентов голосов.
У националистической "Шинн фейн" - порядка 12 процентов, что на три процентных пункта ниже, чем в 2014 году.
По данным RTÉ, статистическая погрешность составила около 3 процентов.
Между тем в столице Ирландии Дублине, как передает агентство AFP, экологическая партия занимает первое место.
Вопреки опасениям премьера
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, являющийся лидером "Фине гэл", высказывал опасения в связи с заявлением Терезы Мэй о ее готовящейся отставке с должности главы правительства Великобритании. По словам Варадкара, это заявление могло привести к "очень опасной" фазе в голосовании. Премьер Ирландии обосновал свое мнение тем, что преемником Мэй может стать евроскептик, придерживающийся стратегии жесткого "Брекзита".
Ход выборов
В пятницу, 24 мая, голосование в Европарламент стартовало в двух странах ЕС - Ирландии и Чехии. В последней оно займет два дня, в первой уже завершилось. Публикация предварительных итогов выборов в Чехии не планируется.
Выборы в Европарламент начались 23 мая с голосований в Нидерландах и Великобритании. В субботу они пройдут - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В большинстве стран ЕС голосование запланировано на воскресенье, 26 мая.
Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23:00 по местному времени (00:00 мск), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования. Однако в Нидерландах большинство муниципалитетов по религиозным причинам в воскресенье не работают, поэтому полные официальные результаты голосования появятся только 27 мая.
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