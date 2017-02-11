В Иркутске прошел массовый митинг в защиту озера Байкал

В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошел массовый митинг в защиту озера Байкал, организованный гражданским движением "Спаси Байкал" и общественной организацией "Экозащита 365". По данным полиции, в согласованном с властями протестном мероприятии участвовали около тысячи человек, по данным организаторов митинга - около 3 тысяч.

Участники акции подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала, среди которых - запрет на строительство на берегу озера инвестором из Китая завода по розливу питьевой воды.

В обращении также перечисляются различные экологические проблемы Байкала: последствия массового туризма, мусор, сброс неочищенных промышленных и бытовых отходов, вырубка лесов, утечка токсичных веществ с целлюлозно-бумажного комбината, сообщил глава "Экозащиты 365" Денис Букалов.

Предложения активистов по защите Байкала

Он отметил, что среди предложений по охране Байкала - создание общественного совета при президенте по вопросам природопользования в Центральной экологической зоне Байкала, проведение оценки допустимого воздействия на водный режим Байкала, строительство очистных сооружений и мощностей по переработке мусора, обеспечение публичного обсуждения поправок в законодательство, связанных с охраной Байкала, а также обнародование отчетов Минприроды России о фактически проделанной работе по защите Байкала с 2012 года.

По словам Букалова, сбор подписей под обращением, организованный во время митинга, еще не завершен: многие участники взяли бланки с собой, чтобы собрать подписи среди знакомых и коллег по работе. Сбор подписей планируется завершить в течение недели.

Денис Букалов сообщил, что аналогичные митинги, а также одиночные пикеты и флешмобы в защиту Байкала запланированы 24 марта еще более чем в 40 городах России.

Судебное заседание по заводу питьевой воды на Байкале пройдет 26 марта

В середине марта суд в Иркутске приостановил строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала, поскольку прокуратура нашла нарушения при строительстве данного объекта. Следующее судебное заседание назначено на 26 марта. По данным инвестора, первая очередь завода должна быть введена в строй в конце текущего ода, а в следующие два года он выйдет на проектную мощность - почти 155 тыс. кубометров питьевой воды в год.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам. Свет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых сообщил, что строительство данного объекта может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как отказаться от пластика в быту Найти альтернативу пластику Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

Как отказаться от пластика в быту Для тех, кому лень готовить Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

Как отказаться от пластика в быту Беда спортивной одежды Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

Как отказаться от пластика в быту Экологичная стирка Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

Как отказаться от пластика в быту Правильная зубная щетка Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

Как отказаться от пластика в быту Для чистки ушных раковин Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

Как отказаться от пластика в быту Выбирая косметику Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Как отказаться от пластика в быту Еще одна причина отказаться от автомобиля Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

Как отказаться от пластика в быту Альтернатива пластиковой посуде Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

Как отказаться от пластика в быту Эксперимент с форматом "кофе с собой" В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

Как отказаться от пластика в быту Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится. Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат

