В Иране задержан автор видео с запуском ракеты по "Боингу"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, снявшего и разместившего в сети видеоролик, на котором запечатлен выстрел ракеты, поразившей украинский "Боинг" под Тегераном, что привело к его крушению. Об этом, по информации иранских СМИ, во вторник, 14 января, сообщили в КСИР.

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого расследования будут позднее представлены общественности.

Видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, "видео показывает жилой квартал в западном Паранде (35.489414, 50.906917), ориентированно на северо-восток", а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Паранд - это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. "Я бы предпочел умереть и не быть свидетелем подобной беды", - заявил командир военно-космической дивизии Амирали Хаджизаде в видео. По его словам, военные приняли пассажирский самолет за крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.

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Смотреть видео 03:08 Поделиться Крушение украинского лайнера и поиски иранской ракеты Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3W0su Крушение украинского лайнера в Тегеране - Иран подозревают в попытке скрыть улики