 В Индонезии не стихают протесты из-за президентских выборов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2019

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Мир

В Индонезии не стихают протесты из-за президентских выборов

Вторую ночь подряд в Джакарте происходят столкновения манифестантов с полицией. Протестующие недовольны результатами президентских выборов.

Протесты в Джакарте

Протесты в Джакарте

В ночь на четверг, 23 мая, по столице Индонезии Джакарте прокатилась вторая волна столкновений с полицией, вызванных недовольством населения результатами прошедших в стране президентских выборов, на которых  победил действующий глава государства Джоко Видодо, набравший 55,5 процента голосов.

Контекст

Окончательные результаты голосования станут известны лишь в мае, однако все социологические институты прогнозируют победу Джоко Видодо. Его соперник Субианто протестует против нарушений и объявляет победителем себя. (18.04.2019)

Голосование в Индонезии осуществляется сразу на четырех уровнях: президентском, парламентском, региональном и местном. Всего в выборах принимают участие 245 тыс. кандидатов, которые борются за 20 тыс. мест в закорганах. (17.04.2019)

Как передают местные СМИ, количество стычек с полицией было несколько меньшим, чем накануне. Сообщается, что манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также пытались штурмовать полицейский участок. Сотрудники полиции в ответ использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. К утру ситуация стабилизировалась, но некоторые центральные улицы Джакарты перекрыты для движения транспорта и пешеходов.

Выступая перед журналистами, официальный представитель местной полиции Дэди Прасетио заявил, что во избежание жертв ни полиции, ни военным не выдавалось огнестрельное оружие. Он также добавил, что беспорядки были хорошо спланированы неизвестными, а у митингующих было изъято много огнестрельного оружия. По его словам, сотни человек сразу же после завершения мирной демонстрации сторонников оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто в ночь на 22 мая, рассредоточились в нескольких местах в Джакарте и предприняли попытки атаковать полицейских.

На данный момент задержаны 257 человек по подозрению в организации и участии в беспорядках. В ходе столкновений погибли 6 человек.

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    Автор: Елена Барышева


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