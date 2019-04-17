В Индонезии не стихают протесты из-за президентских выборов

В ночь на четверг, 23 мая, по столице Индонезии Джакарте прокатилась вторая волна столкновений с полицией, вызванных недовольством населения результатами прошедших в стране президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Джоко Видодо, набравший 55,5 процента голосов.

Как передают местные СМИ, количество стычек с полицией было несколько меньшим, чем накануне. Сообщается, что манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также пытались штурмовать полицейский участок. Сотрудники полиции в ответ использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. К утру ситуация стабилизировалась, но некоторые центральные улицы Джакарты перекрыты для движения транспорта и пешеходов.

Выступая перед журналистами, официальный представитель местной полиции Дэди Прасетио заявил, что во избежание жертв ни полиции, ни военным не выдавалось огнестрельное оружие. Он также добавил, что беспорядки были хорошо спланированы неизвестными, а у митингующих было изъято много огнестрельного оружия. По его словам, сотни человек сразу же после завершения мирной демонстрации сторонников оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто в ночь на 22 мая, рассредоточились в нескольких местах в Джакарте и предприняли попытки атаковать полицейских.

На данный момент задержаны 257 человек по подозрению в организации и участии в беспорядках. В ходе столкновений погибли 6 человек.

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