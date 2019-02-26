В Индии заявляют об уничтожении 200 террористов после ударов по Пакистану

В результате авиаударов ВВС Индии по тренировочному лагерю исламистской организации "Джаиш-э-Мохаммад" ("Воинство Мухаммеда") в пакистанской части Кашмира, "по всей видимости, были убиты минимум 150-200 боевиков". Об этом во вторник, 26 февраля, сообщило информагентство United News of India со ссылкой на источники.

По его данным, военные использовали бомбы с лазерным наведением. Индийские власти говорят о превентивном характере воздушных ударов и объясняют их необходимостью предотвратить атаки смертников на территории страны. В результате авианалета "ликвидированы террористы, инструкторы и высокопоставленные члены командования", уточнил представитель индийской стороны.

Ранее исламисты "Джаиш-э-Мохаммад" взяли на себя ответственность за теракт 14 февраля в Кашмире, в результате которого погибли свыше 40 индийских силовиков.

Пакистан: Речь идет о "неоправданной агрессии"

Пакистан, который первым сообщил об авиаударах, представил свою версию произошедшего, заявив, что в указанной местности не было "лагеря террористов". Кроме того, власти в Исламабаде отвергают сведения о наличии погибших. Глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши назвал произошедшее актом "неоправданной агрессии, на который Пакистан ответит в свое время и в своем месте".

Эскалация напряженности

В конце минувшей недели СМИ сообщили о росте угрозы военного столкновения между Индией и Пакистаном. В ходе полицейских рейдов в Кашмире индийские власти арестовали несколько десятков лидеров местного мусульманского населения, объяснив это необходимыми мерами безопасности в связи с приближающимися в Индии выборами.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его страна в случае нападения будет готова принять ответные меры. В письме, направленном в Совбез ООН 23 февраля, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в "бряцании оружием", а начальник штаба сухопутных войск страны Джавид Баджва предостерег Индию от "безответственных акций".

Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

10 стен, разделяющих мир "Великая американская стена" Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.

10 стен, разделяющих мир Разделительный барьер С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.

10 стен, разделяющих мир Линия контроля С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.

10 стен, разделяющих мир Граница между классами В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".

10 стен, разделяющих мир Садр-сити В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.

10 стен, разделяющих мир "Стены мира" После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.

10 стен, разделяющих мир Граница Южной Кореи с КНДР С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.

10 стен, разделяющих мир Крепость Европа Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.

10 стен, разделяющих мир Сеута и Мелилья Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.

10 стен, разделяющих мир Сирийско-турецкая граница Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу. Автор: Николас Мартин, Александра Елкина

