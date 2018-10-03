В Ингушетии силовики открыли огонь на митинге против передачи земель Чечне

Силовики в четверг, 4 октября, открыли огонь в воздух на площади перед зданием парламента Ингушетии в Магасе, где проходит многочисленный митинг против изменения границ республики. Об этом свидетельствует видеосъемка журналистов с места событий, размещенная в Twitter.

По словам председателя регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, на акцию собрались от 5 до 10 тысяч человек. Издание "Кавказский узел" приводит цифры от 2 до 5 тысяч.

Как передает канал в Telegram "Ингушетия_2018"шествием по Магасу прошли около десяти тыс. человек.

Парламент ратифицировал соглашение

Массовая демонстрация стала ответом на ратификацию парламентом Ингушетии соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. В поддержку документа проголосовали 17 из 25 депутатов, трое - против, остальные воздержались.

В пятницу, 26 сентября, главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соответствующий документ. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

По мнению митингующих, соглашение не является равноценным для обеих сторон.

Подъезды к Магасу заблокированы

В четверг, 4 сентября, с самого утра въезды в Магас были заблокированы. Силовики развернули мобильные посты на трассах Ингушетии. Жители оставляли машины за чертой города и пешком стягивались к центру. Несколько человек прибыли на лошадях, силовики пропустили их беспрепятственно.

На улицах столицы Ингушетии дежурство несут полицейские и сотрудники Росгвардии.

Требования митингующих

Участники митинга в центре города попросили обеспечить присутствие десяти их представителей на заседании парламента. В удовлетворении этого требования им отказали. Для общения с протестующими была направлена делегация, безопасность которой поддерживали сотрудники Росгвардии. В этот момент, по предварительным данным, и раздались выстрелы в воздух.

По словам Руслана Муцольгова, среди членов делегации был и Юнус-Бек Евкуров. В него якобы полетела пустая бутылка, после чего "силовики открыли огонь в воздух", уточнил глава регионального отделения партии "Яблоко".

После инцидента депутатов увели обратно в правительственные здания. Глава Ингушетии направился к себе в резиденцию.

Как отмечают местные жители, за сутки до голосования в городе начались перебои с мобильной связью и доступом в интернет.

Ситуация в других городах Ингушетии

Между тем в канал Telegram "Ингушетия_2018" передает, что в различных городах Ингушетии - Назрани, Карабулаке, Магасе - 4 октября проходит массовый автопробег в знак протеста против передачи земель. Сотни машин с включенными фарами едут по улицам населенных пунктов. Владельцы транспортных средств гудками выражают несогласие с соглашением. По данным канала, в республике объявлен бессрочный митинг.

Усиленные мобильны посты установлены на выезде в Назрань и в самом городе. По данным "Кавказского узла" там дежурят по 20-30 силовиков в масках.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянется с 1990-х годов, из-за того, что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

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