В Иерусалиме начался суд по делу жены премьер-министра Израиля

Суд в Иерусалиме в воскресенье, 7 октября, начал процесс по делу супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху. По данным стороны обвинения, с 2010 по 2013 годы жена премьер-министра за счет государственного бюджета заказала в известных ресторанах Иерусалима сотни блюд под предлогом отсутствия в резиденции Нетаньяху поваров.

Общая стоимость блюд составляет 85 тысяч евро. Кроме того, обвинения в мошенничестве и подделке документов предъявлены Эзре Сейдоффу, который в то время являлся руководителем иерусалимской резиденции премьер-министра.

В свою очередь, защита отрицает какие-либо проступки со стороны Нетаньяху. Адвокат Йосси Коэн назвал предложение суда о привлечении третьего судьи в свете общественной значимости дела попыткой создать "создать запутанную драму". Следующее слушание по делу состоится 13 ноября.

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