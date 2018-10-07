 В Иерусалиме начался суд по делу жены премьер-министра Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.10.2018

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Мир

В Иерусалиме начался суд по делу жены премьер-министра Израиля

Сара Нетаньяху за средства государственного бюджета неоднократно заказывала блюда в ресторанах Иерусалима, утверждает обвинение. Общая стоимость заказов составляет 85 тысяч евро.

Сара Нетаньяху в суде 7 октября 2018 года

Сара Нетаньяху в суде 7 октября 2018 года

Суд в Иерусалиме в воскресенье, 7 октября, начал процесс по делу супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху. По данным стороны обвинения, с 2010 по 2013 годы жена премьер-министра за счет государственного бюджета заказала в известных ресторанах Иерусалима сотни блюд под предлогом отсутствия в резиденции Нетаньяху поваров.

Контекст

Известный израильский прозаик и публицист Амос Оз рассказывает в интервью DW о своем детстве, о провозглашении независимости Израиля, о его настоящем и будущем. (14.05.2018)

Биомагазинами немцев не удивишь. Забегаловок тоже хватает. А вот рестораны и кафе, предлагающие "здоровый фастфуд", - не такое уж и частое явление. (05.04.2013)

Общая стоимость блюд составляет 85 тысяч евро. Кроме того, обвинения в мошенничестве и подделке документов предъявлены Эзре Сейдоффу, который в то время являлся руководителем иерусалимской резиденции премьер-министра.

В свою очередь, защита отрицает какие-либо проступки со стороны Нетаньяху. Адвокат Йосси Коэн назвал предложение суда о привлечении третьего судьи в свете общественной значимости дела попыткой создать "создать запутанную драму". Следующее слушание по делу состоится 13 ноября.

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