 В Иерусалиме в гей-параде участвовали десятки тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2018

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Мир

В Иерусалиме в гей-параде участвовали десятки тысяч человек

Этот парад стал самым массовым до сих пор мероприятием ЛГБТ-сообщества в Израиле. Сексуальные меньшинства, в числе прочего, протестовали против поправок к закону о суррогатном материнстве.

Гей-парад в Иерусалиме

В гей-параде в Иерусалиме в четверг, 2 августа, приняли участие десятки тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. По данным организаторов, это стало самым массовым мероприятием подобного рода в Израиле. Безопасность акции обеспечивали 2500 силовиков.

Власти разрешили и две контрдемонстрации. Более двухсот ортодоксальных раввинов ранее подписали письмо, в котором назвали представителей ЛГБТ-сообщества извращенцами. По сообщению израильского радио, власти призвали около 30 радикальных противников ЛГБТ оставаться за пределами Иерусалима на время проведения гей-парада.

Контекст

Ежегодный гей-парад - важный источник дохода для берлинской индустрии туризма. В прошлом году, например, благодаря гей-фестивалю столица Германии заработала около 177,5 миллиона евро. (23.07.2017)

В Риге с 15 по 21 июня проходит акция секс-меньшинств "Европрайд-2015". Ее главное мероприятие - шествие - собрало около 5000 участников и прошло без серьезных инцидентов. Подробнее - в репортаже корреспондента DW. (20.06.2015)

Одна из причин столь массового участия в гей-параде в Иерусалиме в нынешнем году - изменение израильского закона о суррогатном материнстве. В июле правительство Израиля решило, что услугами суррогатных матерей впредь могут пользоваться не только бездетные гетеросексуальные пары, но и одинокие женщины. При этом на одиноких мужчин данное правило не распространяется. Гомосексуалы посчитали, что это дискриминация, поскольку государство лишает их права на отцовство.

Организатор гей-парада в Иерусалиме - председатель Jerusalem Open House Эран Глобус отметил, что споры вокруг поправок к закону о суррогатном материнстве переросли в гораздо более крупную тему. Речь идет о принципиальном вопросе: "Станет ли Израиль страной, где все люди, независимо от принадлежности к ЛГБТ, смогут жить свободно и без дискриминации?" - пояснил он.

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    Автор: Виктор Вайц


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Русскоязычные ЛГБТ-активисты на берлинском гей-параде (22.07.2017)

 

Контекст

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