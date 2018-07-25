В Забайкальском крае голодают 63 горняка

Дарасунский рудник, по разным оценкам, задолжал горнякам от 32 до 35 млн рублей зарплаты. Глава предприятия заявляет, что поддерживает решение горняков о голодовке.
Число горняков золоторудного предприятия ООО "Дарасунский рудник" в Забайкальском крае, объявивших голодовку из-за невыплаты зарплат, увеличилось до 63 человек. Об этом в среду, 25 июля, сообщает агентство "Интерфакс".
Рабочие ночуют в административном здании предприятия. Задолженность по зарплате за май и июнь 2018 года составляет около 32 млн рублей, пишет "Интерфакс". По данным агентства ТАСС, сумма задолженности - около 35 млн рублей.
Голодовка началась 24 июля, тогда же 92 горняка объявили, что приостанавливают работу из-за того, что им не выплачивают зарплату.
Глава рудника поддержал решение о голодовке
Глава Дарасунского рудника Евгений Рогалев заявил, что поддерживает решение горняков о голодовке. Собственник предприятия - группа компаний "Урюмкан". Кредитующий группу "Промсвязьбанк" прошел процедуру санации, после чего сменилась его кредитная политика и теперь "Урюмкан" не справляется с долговыми обязательствами перед банком, пояснил министр экономического развития края Сергей Новиченко.
"Средства-то в банке есть, но "Промсвязьбанк" страхуется. "Урюмкан" взял кредитов на 50 миллионов долларов, в этом году должны погасить 8,9 миллиона долларов США, но банк предполагает, что компания не погасит эту сумму, в связи с чем средства именно на Дарасунский рудник вообще не прогоняют", - говорит Евгений Рогалев. Он в связи с этим обращался к главе района и губернатору.
Прокуратура принимает меры
Прокуратура Забайкальского края в июне возбудила административное дело о невыплате заработной платы и оштрафовала Дарасунский рудник на 50 тысяч рублей, а затем вынесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Нарушения не были устранены, так что прокуратура снова возбудила административное дело. В суд направлены заявления о взыскании зарплаты 33 работникам на общую сумму более 2,3 млн рублей.
Проверки начали трудовая инспекция и Следственный комитет по Забайкальскому краю.
Рудник был продан компанией "Южуралзолото" фирме "Урюмкан" после забастовки шахтеров летом 2017 года. Тогда горняки из-за невыплаты зарплаты отказались выходить из шахты.
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