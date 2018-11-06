 В ЕС расследуют размещение политической рекламы в Facebook | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

В ЕС расследуют размещение политической рекламы в Facebook

Компании Facebook и Cambridge Analytica попали в поле зрения Комиссии по защите данных Ирландии в связи с политической рекламой, распространяемой подозрительными аккаунтами.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Европарламента Антонио Таяни

Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Европарламента Антонио Таяни

Великобритания попросила Евросоюз расследовать резонансное дело компании Facebook, обвиняемой в злоупотреблениями данными своих пользователей - в том числе через компанию Cambridge Analytica. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) во вторник, 6 ноября, передало дело Facebook Комиссии по защите данных Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира компании, сообщает информагентство Reuters.

Cambridge Analytica и Facebook попали в поле зрения ирландского регулятора в соответствии с новым законом ЕС о защите личных данных, принятом в мае 2018 года. В центре внимания экспертов окажутся, в частности, политическая реклама, распространяемая подозрительными аккаунтами, то есть в обход правил соцсети, сообщил представитель ICO. Согласно этим правилам, заказчик политической рекламы должен предоставить информацию о себе и о том, кто ее оплатил. 

Контекст

До сих пор пользователи имели лишь незначительный контроль над своими данными, тем или иным путем попавшими в интернет. Принятый в Евросоюзе новый закон позволит изменить ситуацию. (25.05.2018)

Судебные иски к "В контакте" - это продолжение давления общества на соцсеть. Сейчас она выглядит придатком спецслужб, охотно снабжая их данными своих пользователей, считает Александр Плющев. (31.10.2018)

Передача третьим лицам данных 87 млн юзеров Facebook

Скандал вокруг Cambridge Analytica разгорелся в начале 2018 года, когда стало известно, что компания незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

25 октября ICO наложило на компанию Facebook Inc. штраф в размере 500 тысяч футов стерлингов. По данным регулятора, соцсеть с 2007 по 2014 год без получения "достаточно ясного согласия" передавал данные пользователей разработчикам мобильных приложений, которые также получали доступ к информации об их друзьях.

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    Автор: Элла Володина


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