 В ЕС крупные концерны почти нигде не платят налоги в полном объеме | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2019

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Европа

В ЕС крупные концерны почти нигде не платят налоги в полном объеме

Первое место по масштабам несоответствия между причитающимися и фактически уплачиваемыми налогами занимает Люксембург. Лучше всего в ЕС дело обстоит в Болгарии, свидетельствуют материалы исследования.

Перед зданием Европарламента в Брюсселе

Крупные концерны в Евросоюзе почти нигде не платят причитающихся им налогов в полном объеме. Налицо огромное несоответствие между официально назначенными налогами и теми суммами, которые фактически уплачивают многонациональные предприятия, сообщает во вторник, 22 января, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного фракцией "зеленых" в Европарламенте.

Наибольшие несоответствия между номинальными и фактически уплачиваемыми налогами отмечены в Люксембурге. Здесь в период с 2011 по 2015 годы официальная налоговая ставка составляла 29 процентов, в то же время крупные концерны фактически платили лишь два процента. 

Вдвое меньше, чем положено, налоговые отчисления концернов на Мальте, в Австрии, Нидерландах и Франции.    

В Германии налоговая ставка составляет около 30 процентов, но, на самом деле, фискальным органам отчисляется лишь порядка 20 процентов.

Контекст

Германия и Россия присоединились к международной конвенции против уклонения от налогообложения со стороны транснациональных корпораций. Документ подписали 67 стран. (08.06.2017)

Журналист и экс-сотрудники PwC предстали перед судом в Люксембурге по делу о предании огласке секретной информации и краже данных. Обвиняемые опубликовали налоговые схемы 340 компаний. (26.04.2016)

Лишь в Болгарии авторы исследования не зафиксировали никаких расхождений между номинальными налогами и теми, которые фактически платят крупные концерны.

Эксперт фракции "зеленых" в Европарламенте по финансовой политике Свен Гигольд (Sven Giegold) призвал обеспечить большую прозрачность налоговых практик, применяемых многонациональными предприятиями. "Еврокомиссия представила хорошее предложение по обеспечению налоговой прозрачности в крупных концернах. Теперь министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) должен отказаться от тактики блокады и выступить в Совете ЕС в поддержку налоговой прозрачности", - заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.

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  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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