 В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2018

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Европа

В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий

Представители стран ЕС и Европарламента согласовали детали запрета одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования.

Одноразовая ластиковая посуда

Одноразовая ластиковая посуда будет запрещена

В Европейском Союзе достигнута договоренность о запрете одноразовых пластиковых тарелок и столовых приборов, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий из пластика разового пользования. Представители Европейского парламента и стран ЕС согласовали детали запрета, направленного на сокращение пластиковых отходов, сообщило утром в среду, 19 декабря, правительство Австрии, в настоящее время председательствующей в ЕС.

"Большой шаг в борьбе против загрязнения пластиковыми отходами", - написала в микроблоге Twitter австрийский министр устойчивого развития и туризма Элизабет Кёстингер.

Контекст

Целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы которым уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Через пять лет после вступления данных правил в силу пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками. Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности влажные салфетки, в обязательном порядке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

В конце октября за соответствующее предложение Еврокомиссии проголосовал Европарламент. По планам, к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.

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    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


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