 В ЕС достигли нового компромисса по ″Северному потоку-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.02.2019

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Европа

В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"

Германия сможет делать для "Северного потока-2" исключения из европейской Газовой директивы, однако обязана согласовывать их с Еврокомиссией, договорились послы ЕС и Европарламент.

Прокладка труб для Северного потока-2 в Балтийском море

Прокладка труб для "Северного потока-2" в Балтийском море

В споре о поправках к европейской Газовой директиве (части Третьего энергопакета ЕС), касающихся трубопроводных проектов, подобных "Северному потоку - 2", в Евросоюзе достигнут новый компромисс. Комитету постоянных представителей ЕС и Европарламенту удалось достичь соглашения, сообщала в ночь на среду, 13 февраля, Еврокомиссия.

В связи со строительством "Северного потока-2" Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри Евросоюза. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам голубого топлива.

Исключения лишь с согласия Еврокомиссии

Германия стремилась предотвратить принятие этих поправок. В итоге правительство ФРГ на прошлой неделе после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на "Северный поток-2", однако Германия получает право делать исключения из них.

Контекст

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Достигнутый между послами ЕС и Европарламентом компромисс вносит еще одно дополнение: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

В Брюсселе удовлетворены достигнутым компромиссом. Теперь европейская Газовая директива будет соответствовать своим первоначальным целям, говорится в заявлении Еврокомиссии. Исключения из правил для европейского энергетического рынка возможны лишь при жестких условиях, в определении которых будет активно участвовать Еврокомиссия. Новые правила будут распространяться на весь Евросоюз и на территориальные воды стран ЕС.

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

 Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина и республики Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.

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    Автор: Андрей Гурков


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Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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Ссылки в интернете

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1069_en.htm

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