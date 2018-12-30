 В ЕС договорились об увеличении персонала пограничной службы Frontex | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В ЕС договорились об увеличении персонала пограничной службы Frontex

Число сотрудников Frontex к 2021 году должно вырасти до 5 тысяч и к 2027-у - до 10 тысяч человек. Решение вступит в силу после одобрения Европарламентом и Европейским советом.

Флаг пограничной службы ЕС Frontex на военном корабле

Корабль пограничной службы Frontex

Представители Европарламента и стран ЕС в четверг, 28 марта, достигли компромисса об увеличении персонала Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Согласно договоренности, состав сотрудников Frontex к 2027 году должен вырасти с нынешних 1850 до 10 тысяч человек. В качестве промежуточной цели названо 5 тысяч пограничников к 2021 году. Решение вступит в силу после одобрения его Европарламентом и Европейским советом.

Контекст

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах. (11.12.2018)

Мадрид и Рабат договорились о возвращении в Марокко спасенных нелегальных мигрантов, потерпевших бедствие в Средиземном море. В 2018 году ЕС предоставил Марокко 140 млн евро для борьбы с нелегальной иммиграцией. (21.02.2019)

Еврокомиссия в сентябре прошлого года выступила с предложением об увеличении персонала европейской пограничной службы до 10 тысяч человек к 2020 году и наделения ее дополнительными полномочиями с целью обеспечения более надежной охраны внешних границ Евросоюза. Это сделало бы излишним пограничный контроль на границах между странами ЕС, временно введенный в ходе миграционного кризиса. Однако Италия и Греция выразили опасение, что расширение полномочий Frontex станет угрозой их суверенитету.

В Евросоюзе в последние годы сокращается число прибывающих нелегальных мигрантов. В 2018 году Frontex зарегистрировал 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС, на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:  

  • Беженцы на границе Греции с Македонией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балканский маршрут"

    До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


 

Смотреть видео 02:30

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно

 

Контекст

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крепость Европа, или Как ЕС отгораживается от беженцев - DW Новости  

Сможет ли ЕС одолеть нелегальную миграцию?  

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно  

Также по теме

Symbolbild Zeitumstellung, Jean-Claude Juncker, EU

Охрана границ: Юнкер обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии 30.12.2018

Страны Евросоюза два года требовали укрепления внешних границ, но когда дошло до дела, они погрузились в сомнения. Об этом председатель Еврокомиссии заявил в интервью Welt am Sonntag.

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Merkel

(Анти)миграционные решения ЕС: успех или поражение Ангелы Меркель? 29.06.2018

DW - о сути решений, принятых на саммите ЕС по проблеме беженцев, и причинах, которые побудили канцлера Германии Ангелу Меркель с ними согласиться.

Реклама

Самые читаемые

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Военные Мальты заняли захваченное мигрантами судно  

Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно