 В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2019

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Европа

В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев

213 беженцев на судне Ocean Viking будут распределены в соответствии с новым порядком, утвержденным в сентябре. Механизм был согласован четырьмя странами, включая ФРГ.

Спасательное судно Ocean Viking

Спасательное судно Ocean Viking

Италия, Германия, Франция и Мальта впервые задействовали новый механизм распределения беженцев, спасенных в Средиземном море. Для приема 213 мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которые были спасены организациями "Врачи без границ" и SOS Méditerranée, четыре страны совместно обратились в Еврокомиссию с просьбой применить механизм распределения, предварительно согласованный в сентябре после длительных обсуждений. Об этом объявили в итальянском министерстве иностранных дел в субботу, 23 ноября.

Контекст

Соглашение между ЕС и Турцией было призвано предотвратить наплыв беженцев, переправлявшихся по морю в Грецию. Но ключевые моменты сделки не выполняются, считает Бернд Ригерт. (07.10.2019)

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Также в субботу итальянская береговая охрана спасла в Средиземное море более 140 человек, плывших на судне длиной приблизительно в десять метров, которое перевернулось примерно в одной морской миле (1,8 километра) от берега Лампедузы. По словам выживших, еще около 20 заключенных пропали без вести. К их поискам привлечены два самолета организации европейской пограничной и береговой охраны Frontex.

О подписании соглашения между четырьмя странами было объявлено 23 сентября. По словам главы МВД Финляндии, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения. В тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну Ocean Viking.

Смотрите также:

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Смотреть видео 26:10

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Контекст

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны.  

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