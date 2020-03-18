В ЕСПЧ подана первая жалоба избитого силовиками на протестах в Москве

Активист Либертарианской партии России Евгений Дубинин, которого полицейские избили на московской акции протеста 27 июля 2019 года, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Об этом правозащитная организация "Зона права" сообщает в среду, 18 марта. По сведениям правозащитников, речь идет о первой жалобе пострадавших от действий силовиков при разгоне летних протестов. Еще 7 жалоб от пострадавших от действий полицейских на акциях будут направлены в ЕСПЧ в скором времени, отметили в "Зоне права".

Власти нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе положения о запрете пыток, о свободе собраний и объединений, а также о праве на справедливое судебное разбирательство, говорится в жалобе Дубинина. В частности, активист указал, что при задержании его намеренно ударили головой об автозак.

В августе Евгений Дубинин обратился в Следственный комитет России, однако в ведомстве сочли действия правоохранителей правомерными, подчеркнули правозащитники. Тверской районный суд Москвы не принял жалобу адвоката Дубинина на бездействие следователей, а Дорогомиловский районный суд оштрафовал активиста на 10 000 рублей, сочтя его виновным в участии в несанкционированной акции.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

В конце июля - августе 2019 года в российской столице прошли акции протеста с требованием допустить к выборам в Мосгордуму отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках". Несколько человек были осуждены и приговорены к реальным срокам заключения. В то же время ряд задержанных был освобожден от уголовного преследования.

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