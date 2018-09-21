В Ереване выбрали Совет старейшин и мэра

На внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана (городской совет), прошедших в воскресенье, 23 сентября, по предварительным данным Центризбиркома Армении, убедительную победу одержал блок "Мой шаг", возглавляемый актером и продюсером Айком Марутяном. Его поддержали 81,06 процента избирателей от числа принявших участие в выборах, сообщает корреспондент DW из столицы Армении.

Таким образом, Айк Марутян станет новым мэром Еревана, поскольку согласно закону о местном самоуправлении главой исполнительной власти становится кандидат от партии, получившей более 50 процентов мест в составе городского совета.

По данным Центризбиркома, выборы признаны состоявшимися. Явка составила 43,65% от общего числа избирателей. Относительно низкую явку эксперты объясняют, прежде всего, пассивностью альтернативного электората, имея в виду жителей города, сочувствующих старым властям.

Три победителя

В борьбе за 65 мандатов Совета старейшин и пост мэра приняли участие двенадцать блоков и партий. В итоге в городском совете будут также представлены партия "Процветающая Армения" во главе с депутатом армянского парламента, секретарем политсовета партии Наирой Зограбян (6,95% голосов) и блок "Луйс" ("Свет") (4.99%), возглавляемый министром юстиции республики Артаком Зейналяном.

Серьезных нарушений в ходе выборов зарегистрировано не было. Участники выборного процесса согласились с тем, что они были свободными и прозрачными.

Теперь страна ожидает выборов в парламент. 23 сентября один из соратников премьер-министра республики Никола Пашиняна, депутат парламента Ален Симонян на своей странице в Фейсбуке призвал всех готовиться к внеочередным парламентским выборам, которые, по его словам, пройдут уже в 2018 году, а не в мае-июне 2019 года, как это предполагалось ранее.

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