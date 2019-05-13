В Екатеринбурге протестуют против строительства церкви

Жители Екатеринбурга в понедельник, 13 мая, вышли на акцию в защиту сквера у Свердловского академического театра драмы. В парке РПЦ планирует построить церковь. Сквер был огражден забором утром 13 мая, вокруг него стали дежурить сотрудники Росгвардии.

По данным местных журналистов, на акцию против вырубки деревьев собралось около двух тысяч человек. В 19.00 по местному времени (17.00 мск) они повалили забор и несколько сотен человек прорвались в сквер и стали водить хоровод вокруг палатки Росгвардии.

По данным издания Ura.ru, протестующим удалось установить в сквере несколько палаток, в которых они решили продолжить акцию протеста ночью. Позже ограждение было восстановлено сотрудниками, охранявшими сквер, и протестующие оказались внутри него. Вечером неизвестные применили против них слезоточивый газ из газовых баллончиков.

Через некоторое время к скверу прибыли машины ОМОНа. По рации людей призвали разойтись. Вскоре после этого начались первые задержания. Одно из местных изданий, "Екатеринбург-онлайн", ведет прямую трансляцию событий.

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