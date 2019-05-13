 В Екатеринбурге протестуют против строительства церкви | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2019

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Россия

В Екатеринбурге протестуют против строительства церкви

Жители Екатеринбурга выступили против строительства церкви в сквере у драматического театра. ОМОН начал задерживать участников акции.

Машина российской полиции

Жители Екатеринбурга в понедельник, 13 мая, вышли на акцию в защиту сквера у Свердловского академического театра драмы. В парке РПЦ планирует построить церковь. Сквер был огражден забором утром 13 мая, вокруг него стали дежурить сотрудники Росгвардии.

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По данным местных журналистов, на акцию против вырубки деревьев собралось около двух тысяч человек. В 19.00 по местному времени (17.00 мск) они повалили забор и несколько сотен человек прорвались в сквер и стали водить хоровод вокруг палатки Росгвардии.

По данным издания Ura.ru, протестующим удалось установить в сквере несколько палаток, в которых они решили продолжить акцию протеста ночью. Позже ограждение было восстановлено сотрудниками, охранявшими сквер, и протестующие оказались внутри него. Вечером неизвестные применили против них слезоточивый газ из газовых баллончиков.

Через некоторое время к скверу прибыли машины ОМОНа. По рации людей призвали разойтись. Вскоре после этого начались первые задержания. Одно из местных изданий, "Екатеринбург-онлайн", ведет прямую трансляцию событий.

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