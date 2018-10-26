 В Екатеринбурге ограбили бухгалтера консульства Германии | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2018

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Россия

В Екатеринбурге ограбили бухгалтера консульства Германии

У работника консульства Германии в Екатеринбурге отобрали два миллиона рублей, пострадавший является гражданином ФРГ. Возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург

Екатеринбург

В Екатеринбурге ограбили сотрудника консульства Германии. Пострадавший работает в дипмиссии бухгалтером, он является гражданином ФРГ, сообщили DW в пятницу, 26 октября, в консульстве. Инцидент произошел 25 октября, неизвестный ограбил бухгалтера на выходе из бизнес-центра "Высоцкий", куда недавно переехало консульство.

Контекст

Двое подозреваемых, задержанных после ограбления банка Sparkasse в Дуйсбурге, были освобождены. Полиция ведет поиск красного VW Golf. (17.03.2017)

На пляже Копакабана неизвестный, угрожая ножом, потребовал от госсекретаря и его спутников отдать ему ценные вещи. Глава Немецкого спортивного союза инвалидов призвал атлетов быть внимательными и соблюдать осторожность. (10.09.2016)

У сотрудника консульства в этот момент было при себе два миллиона рублей, сообщает портал E1 со ссылкой на источники в следствии. Нападавший - мужчина высокого роста. "Выхватив деньги, он побежал к белому кроссоверу, где находился его подельник. Пострадавший рванул за преступником, но увидев, что тот не один, остановился и вернулся ко входу в бизнес-центр", - рассказала порталу свидетельница произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 ("Грабеж"), сейчас полицейские "проводят комплекс розыскных мероприятий". На месте происшествия работали полиция и "Росгвардия".

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    Автор: Марина Борисова


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