В Египте прошли протесты против президента ас-Сиси

Сотни жителей Египта вечером в пятницу, 20 сентября, вышли в ряде городов на уличные акции протеста против руководства страны. Демонстрации, которые в стране случаются довольно редко, прошли, в частности, в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Мансуре. Участники акций, требовали отставки президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. В столице Египта Каире многие демонстранты, собравшиеся на площади Тахрир, были задержаны полицией, сообщает независимый египетский портал Mada Masr. По данным информагентства AP, участники акций скандировали лозунги, перекликавшиеся с заявлениями "арабской весны" 2011 года. О жертвах среди собравшихся не сообщается.

Поводом к протестам против ас-Сиси стал призыв египетского бизнесмена и актера Мухаммеда Али, несколько недель назад бежавшего из страны. На своей странице в Facebook Али опубликовал ряд видеозаписей, где обвинил президента Египта и руководство национальной армии в коррупции. Али утверждал, что благодаря своему бизнесу он стал свидетелем масштабного злоупотребления государственными средствами при строительстве роскошных отелей, президентских дворцов и могилы для матери ас-Сиси, умершей в 2014 году.

Ас-Сиси предостерег от повторения восстания 2011 года

Президент Египта отверг обвинения предпринимателя, обвинив его во лжи. В ответной речи ас-Сиси охарактеризовал обвинения Али как попытку ослабить Египет и подорвать доверие общественности к вооруженным силам. Ас-Сиси сказал, что намерен продолжать строительство новых президентских резиденций на благо страны. "Я строю новую страну", - заявил он. Президент также предостерег египтян от повторения восстания 2011 года.

Правозащитная организация Human Rights Watch в субботу, 21 сентября, призвала власти Египта защитить право граждан на мирный протест. "Службы безопасности президента ас-Сиси неоднократно применяли жесткую силу для подавления мирных протестов, - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке. - Власти должны осознавать, что мир наблюдает (за Египтом - Ред.), и предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать повторения прошлых ошибок".

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