 В Египте проходит референдум о расширении полномочий президента ас-Сиси | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2019

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Мир

В Египте проходит референдум о расширении полномочий президента ас-Сиси

Вынесенные на референдум поправки к конституции позволят ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года. Правозащитники опасаются дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в Египте.

Женщина возле избирательного участка в Каире

Женщина возле избирательного участка в Каире

В Египте в субботу, 20 апреля, начался трехдневный референдум о расширении полномочий президента страны фельдмаршала Абдель Фаттаха ас-Сиси. Более чем 60 миллионам избирателей предложено выразить отношение к запланированным поправкам к конституции, которые, в числе прочего, позволят ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года.

Контекст

Единственный соперник президента ас-Сиси на выборах в Египте должен лишь создать видимость альтернативы, считает немецкий эксперт. При этом главная проблема властей - обеспечить явку. (26.03.2018)

Происшедшие 9 апреля атаки на две коптские церкви в Египте сплотили живущих в стране мусульман и христиан. Президент ас-Сиси не должен упустить этот шанс, считает Райнер Золлих. (10.04.2017)

Положительный исход референдума не вызывает сомнений, значение имеет лишь активность избирателей. Правозащитники и наблюдатели не ожидают свободного голосования и предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в Египте.

Дальнейший подрыв независимости органов юстиции

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что предлагаемые конституционные поправки лишь ускорят демонтаж независимости органов юстиции и дадут военным еще больше прав для вмешательства в политическую жизнь. На критиков реформ в последнее время оказывалось сильное давление.

Парламент Египта 16 апреля одобрил поправки к конституции большинством в две трети голосов. Ас-Сиси в 2018 году был переизбран президентом, получив 97 процентов голосов. Срок его полномочий истекает в 2022 году. Вынесенные на референдум поправки к конституции расширят полномочия ас-Сиси и при назначении на высокие посты в органах юстиции.

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    Автор: Ефим Шуман


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