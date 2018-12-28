 В Египте прогремел взрыв близ автобуса с туристами возле пирамид Гизы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Египте прогремел взрыв близ автобуса с туристами возле пирамид Гизы

В результате взрыва близ известнейшей туристической достопримечательности Египта ранены не менее 12 человек. По данным Reuters, большинство пострадавших - туристы.

Египетские полицейские

Египетские полицейские

Контекст

Прогноз, что белорусские турфирмы и "Белавиа" заработают на отмене полетов из России в Египет и Турцию, пока не оправдался. Почему - в материале корреспондента DW. (18.12.2015)

Уничтоженные полицией планировали атаки на популярные у туристов места и христианские молельные дома, утверждает ведомство. Накануне в районе пирамид Гизы был подорван автобус с туристами. (29.12.2018)

Близ пирамид Гизы в Египте прогремел взрыв, целью которого, по всей видимости, являлся автобус с туристами. В результате в воскресенье, 19 мая, ранены не менее 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на два местных источника в сфере безопасности. Согласно этим данным, большинство раненых - иностранные туристы.

По данным телеканала Al Hadath, пострадали по меньшей мере 14 человек, самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза. AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах и здравоохранении пишет о 17 раненых.

Новость дополняется.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    Загадочные камни у подножия пирамид

    Эти несколько камней у основания пирамиды Хеопса уже не раз привлекали интерес как исследователей, так и досужих визитеров, а возможно и грабителей. На одном из них выцарапано слово "nada" - "ничего" или "пусто". Помимо того, что оставлять надписи на древнем памятнике нехорошо, это, возможно, еще и неправда…

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    Тепловое пятно

    Вот как выглядят те же камни в инфракрасном изображении: отчетливо видно, что стена прогревается неравномерно! Не исключено, что за каменными блоками находится заложенный тайный ход, которые может вести к до сих пор неведомым пространствам внутри пирамиды.

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    С тепловизором за фараоном

    В рамках проекта "Scan Pyramids" археологи используют тепловизор - особо чувствительное устройство для наблюдения за распределением температуры на исследуемой поверхности. Тепловизоры применяются в самых разных областях, от медицины до строительства, где с их помощью устанавливаются теплопотери. Но в археологии этот прибор - относительный "новичок".

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    Внутри пирамиды

    Исследования ведутся и внутри пирамиды, в частности, в погребальной камере фараона. Впрочем, ученые уже давно подозревают, что эта погребальная камера, в которой не обнаружили ни саркофага, ни мумии, была задумана древними строителями лишь для отвода глаз и обмана грабителей.

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    Ученые в Долине царей

    Исследования ведутся и в Долине царей - месте захоронения египетских властителей и знати неподалеку от современного Луксора, где находятся десятки древних захоронений.

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    Северная стена

    За этой стеной погребальной камеры Тутанхамона есть пустое пространство. Британский ученый Николас Ривз предполагает, что там может быть захоронена Нефертити. Согласно одной из версий, "первая красавица древности" приходилась Тутанхамону мачехой. Захоронение юноши-фараона было обнаружено нетронутым в 1922 году.

  • default

    Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

    До встречи, Нефертити?

    Зима - разгар археологического сезона в Египте. Так что, возможно, "новостей из древности" можно ожидать в самое ближайшее время!

    Автор: Анастасия Буцко


Смотреть видео 01:02

Годовщина авиакатастрофы над Синаем

Контекст

Фотогалерея: Как ученые разгадывают тайны Древнего Египта

Взяв на вооружение новейшие технологии, археологи снова принялись искать неизвестные захоронения и тайные помещения в египетских пирамидах. (16.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Годовщина авиакатастрофы над Синаем  

Курорты нон грата: куда лететь вместо Турции и Египта? - DW Новости  

Кто не боится отдыхать в Египте?  

Также по теме

Ägypten Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus nahe Pyramiden von Gizeh

В результате подрыва автобуса с туристами в Египте есть жертвы 28.12.2018

По данным МВД Египта, в результате взрыва погибли два гражданина Вьетнама, еще 12 человек ранены.

Ägypten Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus nahe Pyramiden von Gizeh

В Египте ищут причастных к подрыву автобуса с туристами 29.12.2018

Генпрокурор Египта поручил расследовать подрыв автобуса с туристами в районе пирамид Гизы, в результате которого четверо пассажиров погибли, еще 12 человек получили ранения.

Реклама

Самые читаемые

На "Евровидении-2019" победили Нидерланды и самая красивая песня  

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды  

Олег Навальный: Я забыл о тюрьме через 15 минут  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно