В Европе отмечают 75 лет со дня победы во Второй мировой (фотогалерея)

Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

Волынка в честь 75-летия Победы

Майор Энди Рид из Королевского шотландского полка, один из телохранителей королевы, играет на волынке, в то время как два истребителя "Спитфайр" с ревом пролетают над скалами Дувра. Узкофюзеляжные самолеты использовались Королевскими военно-воздушными силами и ВВС союзников во время Второй мировой войны. Звук волынки - это и дань памяти всем погибшим, и гимн победителям Второй мировой войны.