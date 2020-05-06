В Европе отмечают 75 лет со дня победы во Второй мировой (фотогалерея)

Празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе было тихим и немногочисленным. Пандемия коронавируса не позволила отметить эту дату особенно торжественно. Об этом - в галерее DW.
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