 В Европе отмечают 75 лет со дня победы во Второй мировой (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.05.2020

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Европа

В Европе отмечают 75 лет со дня победы во Второй мировой (фотогалерея)

Празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе было тихим и немногочисленным. Пандемия коронавируса не позволила отметить эту дату особенно торжественно. Об этом - в галерее DW.

  • Речь на пустой площади

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Речь на пустой площади

    8 мая 2020 года перед зданием мемориала Нойе Вахе в Берлине президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер произнес речь по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. На площади из-за пандемии нет зрителей, только канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Бранденбурга Войдке, глава бундестага Шойбле и председатель Конституционного суда Восскуле. Остальные могут слушать выступление в записи.

  • У мемориального комплекса советским солдатам в Трептов-парке берлинцы возлагают цветы

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Возложение цветов: в маске и соблюдая дистанцию

    В день 75-летия капитуляции нацистской Германии у мемориального комплекса советским солдатам в Трептов-парке берлинцы возлагают цветы. Все пришедшие должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Крупные общественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны из-за пандемии запрещены.

  • Резиновый танк в центре Берлина

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Надувной танк в центре Берлине - в знак мира

    Художник из Лейпцига Михаэль Фишер-Арт разместил этот надувной танк на Парижской площади в центре Берлина - между Бранденбургскими воротами и улицей Унтер ден Линден. Инсталляция называется "Мир". Своей акцией в 75-ю годовщину Дня Победы художник стремится напомнить о бессмысленности войн.

  • Розы в память о победе во Второй мировой войне

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    75 красных роз в память о годовщине окончания войны

    Сотрудница Згожелецкого городского совета Катаржина Горал втыкает одну из 75 роз в забор у старого городского моста через реку Нейсе между Германией и Польшей. Розы символизируют 75-ю годовщину победы над нацистской Германией. Немецкий городок Гёрлиц после после Второй мировой войны был разделен. С тех пор его восточная часть образует польский город Згожелец.

  • Могила Неизвестного солдата на Литовской площади в Люблине (Польша)

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Возложение венков к Вечному огню

    Ветераны Второй мировой войны и военнослужащие польской армии совместно возлагают венки к могиле Неизвестного солдата на Литовской площади в польском Люблине. Церемония возложения венков в память об окончании Второй мировой войны в этом году из-за пандемии проходит без зрителей.

  • Во французском городе Лилль церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Почетный караул без зрителей

    Во французском городе Лилль торжественная церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны выглядит иначе, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. На почти пустой площади в присутствии лишь нескольких человек и почетного караула ветеран Второй мировой войны отдает честь у памятника жертвам двух мировых войн.

  • Бернард Морган

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Минута молчания возле дома

    96-летний Бернард Морган в юности был шифровальщиком в британских Королевских ВВС. Именно он получил и расшифровал решающий телетайп: "Война в Германии окончена". В честь 75-летия окончания Второй мировой ветеран устроил у своего дома в городке Кру минуту молчания в память о жертвах той войны, а затем торжественно поприветствовал своих соседей. Масштабные мероприятия из-за пандемии были запрещены.

  • Энди Рид играет на волынке

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Волынка в честь 75-летия Победы

    Майор Энди Рид из Королевского шотландского полка, один из телохранителей королевы, играет на волынке, в то время как два истребителя "Спитфайр" с ревом пролетают над скалами Дувра. Узкофюзеляжные самолеты использовались Королевскими военно-воздушными силами и ВВС союзников во время Второй мировой войны. Звук волынки - это и дань памяти всем погибшим, и гимн победителям Второй мировой войны.

  • Киевляне у монумента Победы

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    В память о жертвах Второй мировой войны

    В Украине в день 75-летия окончания Второй мировой почтили память жертв той войны. По официальным данным, за годы войны в стране погибло не менее восьми миллионов человек - четверть тогдашнего населения. В Украине из-за пандемии коронавируса также были отменены все крупные торжественные мероприятия.

    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


  • Речь на пустой площади

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Речь на пустой площади

    8 мая 2020 года перед зданием мемориала Нойе Вахе в Берлине президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер произнес речь по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. На площади из-за пандемии нет зрителей, только канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Бранденбурга Войдке, глава бундестага Шойбле и председатель Конституционного суда Восскуле. Остальные могут слушать выступление в записи.

  • У мемориального комплекса советским солдатам в Трептов-парке берлинцы возлагают цветы

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Возложение цветов: в маске и соблюдая дистанцию

    В день 75-летия капитуляции нацистской Германии у мемориального комплекса советским солдатам в Трептов-парке берлинцы возлагают цветы. Все пришедшие должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Крупные общественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны из-за пандемии запрещены.

  • Резиновый танк в центре Берлина

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Надувной танк в центре Берлине - в знак мира

    Художник из Лейпцига Михаэль Фишер-Арт разместил этот надувной танк на Парижской площади в центре Берлина - между Бранденбургскими воротами и улицей Унтер ден Линден. Инсталляция называется "Мир". Своей акцией в 75-ю годовщину Дня Победы художник стремится напомнить о бессмысленности войн.

  • Розы в память о победе во Второй мировой войне

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    75 красных роз в память о годовщине окончания войны

    Сотрудница Згожелецкого городского совета Катаржина Горал втыкает одну из 75 роз в забор у старого городского моста через реку Нейсе между Германией и Польшей. Розы символизируют 75-ю годовщину победы над нацистской Германией. Немецкий городок Гёрлиц после после Второй мировой войны был разделен. С тех пор его восточная часть образует польский город Згожелец.

  • Могила Неизвестного солдата на Литовской площади в Люблине (Польша)

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Возложение венков к Вечному огню

    Ветераны Второй мировой войны и военнослужащие польской армии совместно возлагают венки к могиле Неизвестного солдата на Литовской площади в польском Люблине. Церемония возложения венков в память об окончании Второй мировой войны в этом году из-за пандемии проходит без зрителей.

  • Во французском городе Лилль церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Почетный караул без зрителей

    Во французском городе Лилль торжественная церемония в честь 75-летия окончания Второй мировой войны выглядит иначе, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. На почти пустой площади в присутствии лишь нескольких человек и почетного караула ветеран Второй мировой войны отдает честь у памятника жертвам двух мировых войн.

  • Бернард Морган

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Минута молчания возле дома

    96-летний Бернард Морган в юности был шифровальщиком в британских Королевских ВВС. Именно он получил и расшифровал решающий телетайп: "Война в Германии окончена". В честь 75-летия окончания Второй мировой ветеран устроил у своего дома в городке Кру минуту молчания в память о жертвах той войны, а затем торжественно поприветствовал своих соседей. Масштабные мероприятия из-за пандемии были запрещены.

  • Энди Рид играет на волынке

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    Волынка в честь 75-летия Победы

    Майор Энди Рид из Королевского шотландского полка, один из телохранителей королевы, играет на волынке, в то время как два истребителя "Спитфайр" с ревом пролетают над скалами Дувра. Узкофюзеляжные самолеты использовались Королевскими военно-воздушными силами и ВВС союзников во время Второй мировой войны. Звук волынки - это и дань памяти всем погибшим, и гимн победителям Второй мировой войны.

  • Киевляне у монумента Победы

    Как отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе

    В память о жертвах Второй мировой войны

    В Украине в день 75-летия окончания Второй мировой почтили память жертв той войны. По официальным данным, за годы войны в стране погибло не менее восьми миллионов человек - четверть тогдашнего населения. В Украине из-за пандемии коронавируса также были отменены все крупные торжественные мероприятия.

    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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75 лет спустя: почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма (08.05.2020)

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    Штурм Берлина в 1945 году

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  • Под Берлином, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Советская артиллерия на окраине города приступает к обстрелу Берлина.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Уличные бои в городе во время штурма Берлина.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Советский танк проезжает мимо надписи "Берлин останется немецким".

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Советские солдаты готовят к выстрелу противотанковое орудие в районе Кёпеник на юго-востоке Берлина.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Плакат "Вперед, сталинградцы, победа близка!" - одна из фотографий, сделанных в Берлине военным корреспондентом Евгением Халдеем. Кадр, предположительно, постановочный.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Красноармейцы во время штурма Берлина продвигаются в сторону Рейхстага.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Разрушенный Рейхстаг.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Знамя Победы над Рейхстагом. Фотография Владимира Гребнева, сделанная 2 мая 1945 года после прекращения уличных боев в Берлине.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Предположительное место, на котором были сожжены трупы Адольфа Гитлера и Евы Браун, совершивших самоубийство 30 апреля 1945 года.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Солдаты Красной армии в здании рейхсканцелярии Адольфа Гитлера.

  • Берлин, 1945 год

    Штурм Берлина в 1945 году

    Немецкие солдаты, пытавшиеся избежать плена, переодевшись в женскую одежду. Фотография сделана 11 мая 1945 года.


Контекст

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В своей речи по случаю 75-летия победы над германским фашизмом президент ФРГ призвал бороться с новым национализмом. Штайнмайер вновь напомнил об ответственности немцев за миллионы погибших. (08.05.2020)  

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В совместном заявлении к 75-й годовщине победы над нацизмом отмечается, что 1945 год принес свободу не всей Европе. Восточная Европа еще 50 лет оставалась под управлением коммунистических режимов, говорится в документе. (07.05.2020)  

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Как в Берлине праздновали 75-летие освобождения от нацизма (08.05.2020)  

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