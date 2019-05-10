 В Европе начались выборы в Европарламент | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2019

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Европа

В Европе начались выборы в Европарламент

Первыми голосование начали жители Нидерландов и Великобритании. В большинстве стран ЕС выборы пройдут в воскресенье.

На избирательном участке

На избирательном участке

Нидерланды стали первым государством Евросоюза, где в четверг, 23 мая, начались выборы в Европарламент. Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама уже в 5.00 (6.00 мск).

Соцопросы назвали предпочтения нидерландцев на выборах в Европарламент

В голосовании могут принять участие почти 13 миллионов жителей страны. В 2014 году к избирательным урнам на выборах в Европарламент пришло около 37 процентов избирателей. Закроются избирательные участки в 21.00 (22.00 мск). Результаты выборов объявят в воскресенье, когда закончится голосование и в других странах Евросоюза.

Контекст

420 млн избирателей будут решать, каким путем пойдет Европейский Союз. Все зависит от того, кто победит на выборах в Европарламент: проевропейские силы или правые популисты. (23.05.2019)

В Милане прошла предвыборная акция европейских правых популистов, планирующих создать в Европарламенте новую крупную фракцию. (18.05.2019)

По данным социологических опросов, лидерами голосования могут стать правящая консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте, и  правопопулистский "Форум за демократию"  во главе с Тьери Боде. Они могут набрать по 15 процентов голосов избирателей.

Социал-демократическая Партия труда предположительно может получить 13 процентов. Один из ее ведущих функционеров  Франс Тиммерманс стал кандидатом европейских социал-демократов на пост председателя Еврокомиссии.

В большинстве стран ЕС выборы в Европарламент пройдут в воскресенье

В четверг пройдут выборы в Европарламент и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна выходит из Евросоюза. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах ЕС выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

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