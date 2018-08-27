 В Европе более миллиона электромобилей | Новости автомобилестроения в Германии | DW | 27.08.2018

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Автомобиль

В Европе более миллиона электромобилей

Лидерами по продажам электромобилей стали Норвегия, Германия и Великобритания. Ожидается, что к концу года Германия выйдет на первое место.

Заправка для электромобилей в Берлине

Заправка для электромобилей в Берлине

Число электромобилей в Европе в первом полугодии 2018 года превысило 1 млн, а к концу года по дорогам европейского континента будут колесить уже 1,35 млн таких машин. Об этом говорится в исследовании шведской аналитической компании EV-Volumes, опубликованном в воскресенье, 26 августа.

Контекст

За месяц в ФРГ объявлено о строительстве трех новых заводов по производству аккумуляторов. В лидеры выходит Daimler: концерн развернет производство батарей там, где до сих пор делали моторы. (27.07.2018)

Готовясь к буму электромобилей, ведущие автостроители вкладывают деньги теперь не столько в Китае или России, сколько в индустриально развитых странах, отмечает Ernst & Young. (15.03.2018)

Продажи электромобилей, по ее данным, в первой половине 2018 года увеличились на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигли 195 тысяч. Но в целом электромобили пока составляют только 2 процента от всех продаж машин в Европе.

Лидерами по продажам электромобилей стали Норвегия, Германия, Великобритания, Франция и Швеция. Причем ожидается, что к концу года Германия обгонит Норвегию. Эксперты прогнозируют, что в Норвегии будет продано 84 тысячи таких машин, а в Германии - 88,5 тысячи.

EV-Volumes в своем исследовании учитывает как полностью электрические автомобили, так и гибриды.

Правительство Германии ранее расширило список льгот и субсидий покупателям электромобилей. Оно наполовину снизило налоговую ставку на служебные легковые машины с электрическими и гибридными двигателями. Эта мера распространяется на автомобили, которые будут приобретены в течение ближайших трех лет - с 1 января 2019 до конца 2021 года. 

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    Автор: Андрей Гурков


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