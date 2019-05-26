В Европарламенте создали группу дружбы с Россией будущего

Официальные контакты между Европарламентом и Госдумой РФ на сегодняшний день сведены фактически к нулю - из-за общих напряженных отношений Брюсселя и Москвы. Так, хотя в Европарламенте сформирована делегация по сотрудничеству с Россией, со своими российскими визави евродепутаты не встречались уже несколько лет.

Отсутствие внятной долгосрочной повестки дня отношений ЕС и России многие в Европарламенте считают неправильным. Потому литовский депутат Андрюс Кубилюс (Европейская народная партия) предложил создать в стенах Европарламента неформальный форум "Друзья европейской России", на встречах которого евродепутаты, эксперты, оппозиционные политики и представителя гражданского общества России могли бы откровенно обсуждать видение будущего Российской Федерации. Первая такая встреча участников форума прошла в Европарламенте в среду, 11 декабря.

Особая стратегия ЕС в отношении России

Политическая дискуссия о пересмотре отношений Запада с Россией вспыхнула с новой силой после ряда недавних заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, призывающего к возобновлению безусловного диалога с РФ. Но, по мнению Кубилюса, стратегия ЕС и отдельных его стран-членов, направленная на то, чтобы перезагрузить отношения с Россией под руководством Владимира Путина, - не только безнадежна, но и вредна, поскольку лишь отдаляет начало возможной трансформации РФ.

Информационные материалы к первому форуму "Друзья европейской России" в Европарламенте

Евродепутат считает, что Брюссель уже сейчас должен думать о том, как помочь России "после Путина" стать демократическим государством, преданным европейским ценностям. "Но нужно задать себе важные вопросы: "Верим ли мы, что Россия может превратиться в демократическое государство, и какая стратегия нам нужна, чтобы помочь ей? ", - сказал Кубилюс. Он убежден, что позитивные примеры успешной евроинтеграции ряда стран-участниц "Восточного партнерства" - Грузии, Молдовы и Украины - могут "заставить российских граждан спросить у своей власти, почему их страна не может сделать то же, что сделала Украина, продвигаясь на пути в ЕС".

Запад не должен потакать режиму Путина

Макрон и другие западные лидеры ошибаются, когда говорят, что Путин имеет значительную поддержку россиян, считает российский оппозиционный политик Владимир Милов, принявший участие в форуме. По его словами, "Путин не настолько силен, как пытается показать", рейтинги правящей партии" Единая Россия" стремительно падают, экономическая ситуация ухудшается, "страна устала". Милов отметил, что сейчас сложилась хорошая возможность для российских демократов убедить своих западных друзей не поддерживать и не помогать российским властям. "Нам надо везде сообщать о слабости путинского режима, а не уравнивать Путина с мировыми лидерами", - подчеркнул оппозиционер.

По словам научной сотрудницы программы России и Евразии в неправительственной британской аналитической организации Chatham House Лилии Шевцовой, демократическая трансформация РФ может быть проблематичной из-за "ловушек, таящихся в самом российском обществе". По ее информации, от 12 до 15 процентов россиян сегодня поддерживают проевропейский путь развития своей страны. Еще 70 процентов хотят смены руководства России. Однако они боятся перемен, потому что понимают, что перемены должны идти "с низов", и потому опасаются революционных изменений в стране.

Россия простится с "имперской короной"?

Запад может восстановить свое общение с Москвой только при определенных условиях, отметил бывший заместитель помощника генсекретаря НАТО, старший советник Европейского центра политики Джеми Ши. Для начала Россия должны прекратить резкую антизападную риторику. "Ведь пока Путин фактически повторяет советского генсека Хрущева, угрожающего ботинком и кричащего с трибуны ООН "мы вас похороним", - заметил Ши. Пока что, считает он, необходимо сохранять западные санкции против России, чтобы показать Кремлю, что Запад не предает свои принципы и не готов пока в отношениях с Москвой возвращаться к business as usual (привычному сотрудничеству. - Ред.).

Самым сложным препятствием для российских политиков, которые захотят вернуть России на демократический путь развития, будет "готовность попрощаться с имперской короной". Эту мысль высказал Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein), политический директор Центра европейских исследований Вилфреда Мартенса. Он отметил, что до сих пор в истории России это не удавалось сделать ни одной власти, даже политикам времен президента Ельцина, "имевшим с Западом нормальные отношения".

Визуализировать будущее РФ после ухода Путина

Но насколько своевременно и целесообразно обсуждать развитие России после смены власти, если пока никто не может предугадать, когда и каким образом она изменится? Этот вопрос DW задала немецкому евродепутату Сергею Лагодинскому от партии "зеленых", принявшему участие в форуме. Визуализировать будущее России даже сейчас, когда при власти еще находится Владимир Путин, важно и нужно, считает Лагодинский. "Мы должны показывать будущее России россиянам, чтобы они, оказавшись со временем на перепутье, смогли решить, идти им сторону авторитаризма или все-таки понять, что европейский демократический путь для них более перспективен", - пояснил он.

Евродепутат убежден, что Запад "обязан приложить все усилия, чтобы не оставлять россиян наедине со лживыми средствами массовой информации, пропагандирующими "черную картину" европейского пути". "Мы должны показать - как это мужественно сделали украинцы - что европейскому пути развития принадлежит будущее, в том числе и будущее россиян", - считает Лагодинский.

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