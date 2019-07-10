 В Европарламенте заверяют, что ЕС открыт для новых членов | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Европарламенте заверяют, что ЕС открыт для новых членов

Новый состав комитета Европарламента по иностранным делам переизбрал своим главой немца Дэвида Макаллистера. Он объяснил DW приоритеты в деятельности, в том числе в отношении Украины и России.

Глава комитет Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер

Глава комитет Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер

Комитет Европарламента по иностранным делам переизбрал своим председателем евродепутата от Германии Дэвида Макаллистера (David McAllister). На заседании в среду, 10 июля, конкурентов у Макаллистера, представляющего Европейскую народную партию (ЕНП), не оказалось, поэтому для его назначения даже не потребовалось голосования. После этого комитет избрал первым заместителем председателя Витольда Ващиковского, являвшегося в 2015-18 годах министром иностранных дел Польши, а ныне представляющего фракцию Европейских консерваторов и реформистов.

Других замов Макаллистеру пока не избрали

Планировалось на заседании избрать и других трех замов, но этому помешал конфуз. Социал-демократы номинировали Сергея Станишева, бывшего премьера Болгарии, либеральная фракция "Обновить Европу" - эстонца Урмаса Паэта, а ЕНП - бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Витольд Ващиковский

Витольд Ващиковский

Проблему была не в том, что все они, как и Ващиковский, представляют восточные страны ЕС, а в том, что среди кандидатов не оказалось ни одной женщины. Правила же Европарламента не допускают такого руководства комитетов, в котором представлены только мужчины либо только женщины. Потому голосование перенесли.

Следует отметить, что в новом составе комитета хватает известных политиков. Это и старейший в нынешнем созыве евродепутат, 82-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, и бывший премьер Польши Влодзимеж Цимошевич, и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Приоритеты Макаллистера

В предыдущем созыве Макаллистер хотя и поддерживал позицию своей фракции ЕНП и своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), был весьма сдержан в высказываниях. На это он указал и сейчас, пообещав справедливо работать со всеми фракциями. Среди своих основных приоритетов глава комитета назвал три: обеспечить достаточное финансирование для третьих стран в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, мониторить политику расширения и соседства ЕС, а также проверять международные соглашения ЕС.

Контекст

Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России. (14.06.2019)

Выборы в Европарламент стали поражением для партий правящей в ФРГ "большой коалиции" - социал-демократов и христианских демократов. Победителями оказались "зеленые". Почему так произошло? (27.05.2019)

Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт. (27.05.2019)

По итогам выборов в Европарламент ждут усиления правых популистов, часть из них настроены пророссийски. Как это повлияет на отношения ЕС и России, и что партии говорят о членстве Украины в ЕС? (25.05.2019)

Подкомитет Европарламента по обороне провел слушания по керченскому кризису и влиянию РФ на Балканах. В ЕС обещают принять меры, если Россия не отпустит украинских моряков. (04.12.2018)

"Комитет по иностранным делам четко указывал: мы верим, что ЕС открыт для новых членов. Любая страна, географически находящаяся в Европе, разделяющая наши ценности и готовая пройти очень сложный процесс вступления, в итоге может присоединиться к ЕС", - заявил Макаллистер корреспонденту DW и добавил, что сейчас внимание сосредоточено на странах Западных Балкан.

Курс в отношении Украины и России

"Ситуация в Украине останется среди первоочередных тем повестки дня Европарламента, - заверил Макаллистер. - У нас была хорошее и тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами. И я верю, что таким оно и будет. Прежде в центре нашего внимания - помощь в процессе реформ". В подтверждение важности Украины он напомнил об участии политиков из Киева в заседаниях комитета.

На вопрос, поддерживает ли Макаллистер возобновление межпарламентского сотрудничества с Госдумой РФ, немец ответил дипломатично. Он указал, что в 2015 году тогдашний спикер Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz) решил приостановить заседания комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия после запрета на въезд на территорию РФ ряду евродепутатов.

По словам Макаллистера, в прошлом созыве Европарламента дискутировали, не следует ли возобновить встречи с российскими парламентариями. "Но из-за полного отсутствия со стороны Москвы имплементации минских соглашений, из-за кибератак и кампаний по дезинформации из России, из-за ее ответственности за отравление Скрипалей в Великобритании и после событий в районе Керченского пролива мы решили, что важно сохранить прежнюю политику", - пояснил он.

После майских выборов из Европарламента выбыло немало евродепутатов, которых неформально называли "друзьями Украины", ведь они очень активно следили за событиями в стране и действиями России, а также регулярно поднимали в Европарламенте вопросы о поддержке Украины как при проведении реформ, так и в конфликте с РФ. Тем не менее в комитете по иностранным делам остались, например, постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) и литовец Пятрас Ауштрявичюс.

"Украина ни в коем случае не является забытым вопросом. Чего-то мы достигли, хотя и не всего, и нам надо сделать намного больше. Но поверьте мне, в этом Европарламенте будут неформальные друзья Украины", - подчеркнул Ауштрявичюс. И пообещал активно поднимать вопросы, беспокоящие Киев.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 26:05

Постпред России при ЕС: Крупных сенсаций выборы в Европарламент не принесли

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сергей Лагодинский: Политическая роль Европарламента растет (10.07.2019)  

Постпред России при ЕС: Крупных сенсаций выборы в Европарламент не принесли  

Зачем на самом деле Киеву особый статус для Керченского пролива – DW Новости (28.05.2019)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь  

Казахстан уходит от кириллицы и советского прошлого  

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно