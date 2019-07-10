В Европарламенте заверяют, что ЕС открыт для новых членов

Комитет Европарламента по иностранным делам переизбрал своим председателем евродепутата от Германии Дэвида Макаллистера (David McAllister). На заседании в среду, 10 июля, конкурентов у Макаллистера, представляющего Европейскую народную партию (ЕНП), не оказалось, поэтому для его назначения даже не потребовалось голосования. После этого комитет избрал первым заместителем председателя Витольда Ващиковского, являвшегося в 2015-18 годах министром иностранных дел Польши, а ныне представляющего фракцию Европейских консерваторов и реформистов.
Других замов Макаллистеру пока не избрали
Планировалось на заседании избрать и других трех замов, но этому помешал конфуз. Социал-демократы номинировали Сергея Станишева, бывшего премьера Болгарии, либеральная фракция "Обновить Европу" - эстонца Урмаса Паэта, а ЕНП - бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.
Витольд Ващиковский
Проблему была не в том, что все они, как и Ващиковский, представляют восточные страны ЕС, а в том, что среди кандидатов не оказалось ни одной женщины. Правила же Европарламента не допускают такого руководства комитетов, в котором представлены только мужчины либо только женщины. Потому голосование перенесли.
Следует отметить, что в новом составе комитета хватает известных политиков. Это и старейший в нынешнем созыве евродепутат, 82-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, и бывший премьер Польши Влодзимеж Цимошевич, и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Приоритеты Макаллистера
В предыдущем созыве Макаллистер хотя и поддерживал позицию своей фракции ЕНП и своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), был весьма сдержан в высказываниях. На это он указал и сейчас, пообещав справедливо работать со всеми фракциями. Среди своих основных приоритетов глава комитета назвал три: обеспечить достаточное финансирование для третьих стран в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, мониторить политику расширения и соседства ЕС, а также проверять международные соглашения ЕС.
"Комитет по иностранным делам четко указывал: мы верим, что ЕС открыт для новых членов. Любая страна, географически находящаяся в Европе, разделяющая наши ценности и готовая пройти очень сложный процесс вступления, в итоге может присоединиться к ЕС", - заявил Макаллистер корреспонденту DW и добавил, что сейчас внимание сосредоточено на странах Западных Балкан.
Курс в отношении Украины и России
"Ситуация в Украине останется среди первоочередных тем повестки дня Европарламента, - заверил Макаллистер. - У нас была хорошее и тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами. И я верю, что таким оно и будет. Прежде в центре нашего внимания - помощь в процессе реформ". В подтверждение важности Украины он напомнил об участии политиков из Киева в заседаниях комитета.
На вопрос, поддерживает ли Макаллистер возобновление межпарламентского сотрудничества с Госдумой РФ, немец ответил дипломатично. Он указал, что в 2015 году тогдашний спикер Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz) решил приостановить заседания комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия после запрета на въезд на территорию РФ ряду евродепутатов.
По словам Макаллистера, в прошлом созыве Европарламента дискутировали, не следует ли возобновить встречи с российскими парламентариями. "Но из-за полного отсутствия со стороны Москвы имплементации минских соглашений, из-за кибератак и кампаний по дезинформации из России, из-за ее ответственности за отравление Скрипалей в Великобритании и после событий в районе Керченского пролива мы решили, что важно сохранить прежнюю политику", - пояснил он.
После майских выборов из Европарламента выбыло немало евродепутатов, которых неформально называли "друзьями Украины", ведь они очень активно следили за событиями в стране и действиями России, а также регулярно поднимали в Европарламенте вопросы о поддержке Украины как при проведении реформ, так и в конфликте с РФ. Тем не менее в комитете по иностранным делам остались, например, постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) и литовец Пятрас Ауштрявичюс.
"Украина ни в коем случае не является забытым вопросом. Чего-то мы достигли, хотя и не всего, и нам надо сделать намного больше. Но поверьте мне, в этом Европарламенте будут неформальные друзья Украины", - подчеркнул Ауштрявичюс. И пообещал активно поднимать вопросы, беспокоящие Киев.
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