 В ДТП на юге Турции пострадали не менее 30 туристов | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2019

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Европа

В ДТП на юге Турции пострадали не менее 30 туристов

В автобусе, попавшем в аварию у города Кемера, туристов из России не было, сообщило генконсульство РФ в Анталье.

После ДТП на юге Турции, 24 июля 2019 года

После ДТП на юге Турции, 24 июля 2019 года

В аварии туристического автобуса на юге Турции пострадали не менее 30 человек. ДТП произошло в среду, 24 июля, вблизи города Кемера, расположенного в 40 км к югу от Антальи. Представитель МИД Польши сообщила, что среди пострадавших - 30 поляков. Семеро из них отправлены в больницу, при этом трое получили серьезные травмы, но их жизнь не находится под угрозой.

Контекст

По предварительным данным, один человек погиб, восемь получили тяжелые и около 30 человек легкие травмы. В автобусе находились 60 человек, предположительно туристы из России. (22.05.2019)

Туристический автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Погибли 29 человек, все жертвы трагедии - граждане Германии. (17.04.2019)

СМИ сообщили, что в автобусе также находились туристы из России и Норвегии. Генконсульство РФ в Анталье опровергло информацию о россиянах в числе пассажиров. По данным полиции, среди пострадавших - граждане Польши и Норвегии, заявил представитель российского дипведомства.

О причине ДТП официальной информации пока нет. По данным СМИ, водитель потерял контроль над автобусом, тот съехал с дороги и перевернулся.

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    Автор: Анне Термече, Наталия Королева


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