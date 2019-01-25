В допинговом скандале на Олимпиаде в Сочи поставлена точка с запятой

Для Кристофа Вишемана (Christof Wieschemann), адвоката российского лыжника Александра Легкова, все просто: завоевавший золото в гонке на 50 километров на Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсмен "окончательно освобожден" от обвинений в употреблении допинга. "Легков может с полным правом утверждать: мои медали чистые", - говорит Вишеман.

Тяжбы вокруг обвинений в применении российским спортсменом допинга длились два года. Только 19 января в деле была поставлена точка: Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене санкций в отношении лыжника, завоевавшего в Сочи еще и серебро в лыжной эстафете. Поводом для наказания спортсмена стали многочисленные царапины на допинг-пробах, взятых у Легкова во время Олимпиады.

МОК пока сдался

Окончательное решение по Легкову означает, что остальные российские спортсмены, в отношении которых Спортивный арбитражный суд в Лозанне в 2018 году тоже отменил санкции, могут спать спокойно. "Я исхожу из того, что новых жалоб не будет", - сказал DW адвокат Легкова Кристоф Вишеман. Дело в том, что после безуспешной апелляции в отношении дела Легкова МОК отказался от дальнейших попыток добиваться санкций в отношении подозреваемых россиян. "И хотя причины для решения (Федерального суда Швейцарии. - Ред.) еще не раскрыты, но с учетом того, что остальные 28 решений CAS были похожи друг на друга, МОК не будет подавать дальнейшие апелляции", - говорится в пресс-релизе комитета.

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Дело Александра Легкова подвело предварительную черту под вопросом об индивидуальной вине российских спортсменов в употреблении допинга на сочинской Олимпиаде.

Сколько всего россиян уличили в допинге

Всего МОК так или иначе наказал 39 олимпийцев из России за допинговые нарушения на зимних Играх. Основанием для обвинений стали имевшиеся против них улики: аномальный высокий процент соли в моче, царапины на баночках для проб или появление в них следов чужих ДНК. После того, как о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов стало известно, во многом благодаря разоблачениям бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, начался серьезный пересмотр итогов Игр. На какое-то время Россия, лидировавшая в неофициальном медальном зачете по итогам Сочи-2014, потеряла первое место, лишившись 11 медалей.

Арбитраж снял обвинения с большинства атлетов

Однако 1 февраля 2018 года CAS принял поворотное решение: арбитры отменили санкции МОК в отношении сразу 28 российских спортсменов из 39. Адвокат Анна Козьменко из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer, защищавшая российских спортсменов, сказала DW, что они "полностью оправданы". Однако факта манипуляций с допинг-пробами у российских спортсменов никто не отменял. Да и арбитры CAS свидетельствовали, что приняли такое решение из-за недостатка доказательств именно индивидуальной вины спортсменов.

CAS признал наличие "существенных доказательств того, что применялась и работала" система допинговых манипуляций, но это, по их словам, еще не означает, что конкретный спортсмен знал об этих манипуляциях и, например, "сдавал чистый анализ или не полностью закрывал допинг-пробы" с целью дальнейших операций с ними, как говорится в решении CAS.

И хотя 28 россиян, несмотря на сомнения в их допинг-пробах, не лишились наград Сочинской олимпиады, тем не менее они пострадали: никому из них МОК не дал права участвовать в зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

Что с теми спортсменами, кто потерял после Сочи всё

Новый глава РУСАДА Юрий Ганус не исключил новых случаев дисквалификации российских спортсменов

11 из 39 спортсменов не смогли отвести от себя основные подозрения. Апелляции этих атлетов были удовлетворены лишь частично. CAS полностью снял с них пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх, как уточнила адвокат Анна Козьменко, но награды не вернул.

В список из 11 атлетов попали: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок. К этому списку следует добавить трех биатлонисток - Ольгу Вилухину, Ольгу Зайцеву и Яну Романову: эти спортсменки не только лишились эстафетного серебра, но и остались пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

На фоне остальных кейс бобслеиста Зубкова - особенный. Зубков, завоевавший две золотые награды - в соревнованиях двоек и четверок, получил решение CAS вместе с мотивировочной частью, что давало атлету возможность апелляции по примеру Легкова. Но, вопреки своим обязательствам как участника Олимпийских игр, Зубков предпочел судиться в России. Санкции, впрочем, преследуют его и сегодня: в результате двухлетней дисквалификации, которую в отношении него назначила Международная федерация бобслея и скелетона, 22 января Зубков ушел на это время с поста президента российской федерации бобслея.

Россияне медали не вернули. И, наверное, не вернут

МОК настаивает на том, чтобы 11 российских атлетов и их партнеров по командам вернули награды. На запрос DW представитель организации ответил, что МОК отправил соответствующий запрос в национальный олимпийский комитет России (ОКР). ОКР, по данным МОК, подтвердил получение запроса и работает со спортсменами и федерациями с целью возвращения медалей. Всего Россия лишилась 4 медалей по итогам Игр в Сочи.

МОК разработал шесть вариантов передачи наград от дисквалифицированных спортсменов к новым обладателям: на следующих Играх, в штаб-квартире МОК или, по желанию спортсменов, во время частной церемонии. Однако россияне в публичных заявлениях не выразили желания вернуть медали. Судя по ответу МОК, санкции за невозвращение медалей спортсменам не грозят.

Сочи-2014: почему точка с запятой?

Всемирное антидопинговое агентство WADA, пусть и с задержкой, но получило данные из Московской антидопинговой лаборатории - среди прочего, данные о допинг-пробах российских спортсменов с 2012 по 2015 годы. Практически все обозреватели сходятся во мнении, что проверки базы данных приведут к новым случаям нарушений антидопинговых правил.

Профессор права, канадский юрист Ричард Макларен, который стал руководителем комиссии WADA по расследованию допинговых нарушений в Сочи, предположил, что вскроются от 300 до 600 новых случаев. Новый глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW также предположил, что "в результате мы потеряем что-то в медальном зачете". Поэтому чтобы была поставлена окончательная точка в самом громком допинговом скандале в истории, Россия должна будет предоставить вызывающие сомнения пробы - и сделать это в срок до 30 июня 2019 года.

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