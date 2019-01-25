В допинговом скандале на Олимпиаде в Сочи поставлена точка с запятой

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Для Кристофа Вишемана (Christof Wieschemann), адвоката российского лыжника Александра Легкова, все просто: завоевавший золото в гонке на 50 километров на Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсмен "окончательно освобожден" от обвинений в употреблении допинга. "Легков может с полным правом утверждать: мои медали чистые", - говорит Вишеман.
Тяжбы вокруг обвинений в применении российским спортсменом допинга длились два года. Только 19 января в деле была поставлена точка: Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене санкций в отношении лыжника, завоевавшего в Сочи еще и серебро в лыжной эстафете. Поводом для наказания спортсмена стали многочисленные царапины на допинг-пробах, взятых у Легкова во время Олимпиады.
МОК пока сдался
Окончательное решение по Легкову означает, что остальные российские спортсмены, в отношении которых Спортивный арбитражный суд в Лозанне в 2018 году тоже отменил санкции, могут спать спокойно. "Я исхожу из того, что новых жалоб не будет", - сказал DW адвокат Легкова Кристоф Вишеман. Дело в том, что после безуспешной апелляции в отношении дела Легкова МОК отказался от дальнейших попыток добиваться санкций в отношении подозреваемых россиян. "И хотя причины для решения (Федерального суда Швейцарии. - Ред.) еще не раскрыты, но с учетом того, что остальные 28 решений CAS были похожи друг на друга, МОК не будет подавать дальнейшие апелляции", - говорится в пресс-релизе комитета.
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Дело Александра Легкова подвело предварительную черту под вопросом об индивидуальной вине российских спортсменов в употреблении допинга на сочинской Олимпиаде.
Сколько всего россиян уличили в допинге
Всего МОК так или иначе наказал 39 олимпийцев из России за допинговые нарушения на зимних Играх. Основанием для обвинений стали имевшиеся против них улики: аномальный высокий процент соли в моче, царапины на баночках для проб или появление в них следов чужих ДНК. После того, как о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов стало известно, во многом благодаря разоблачениям бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, начался серьезный пересмотр итогов Игр. На какое-то время Россия, лидировавшая в неофициальном медальном зачете по итогам Сочи-2014, потеряла первое место, лишившись 11 медалей.
Арбитраж снял обвинения с большинства атлетов
Однако 1 февраля 2018 года CAS принял поворотное решение: арбитры отменили санкции МОК в отношении сразу 28 российских спортсменов из 39. Адвокат Анна Козьменко из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer, защищавшая российских спортсменов, сказала DW, что они "полностью оправданы". Однако факта манипуляций с допинг-пробами у российских спортсменов никто не отменял. Да и арбитры CAS свидетельствовали, что приняли такое решение из-за недостатка доказательств именно индивидуальной вины спортсменов.
CAS признал наличие "существенных доказательств того, что применялась и работала" система допинговых манипуляций, но это, по их словам, еще не означает, что конкретный спортсмен знал об этих манипуляциях и, например, "сдавал чистый анализ или не полностью закрывал допинг-пробы" с целью дальнейших операций с ними, как говорится в решении CAS.
И хотя 28 россиян, несмотря на сомнения в их допинг-пробах, не лишились наград Сочинской олимпиады, тем не менее они пострадали: никому из них МОК не дал права участвовать в зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.
Что с теми спортсменами, кто потерял после Сочи всё
11 из 39 спортсменов не смогли отвести от себя основные подозрения. Апелляции этих атлетов были удовлетворены лишь частично. CAS полностью снял с них пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх, как уточнила адвокат Анна Козьменко, но награды не вернул.
В список из 11 атлетов попали: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок. К этому списку следует добавить трех биатлонисток - Ольгу Вилухину, Ольгу Зайцеву и Яну Романову: эти спортсменки не только лишились эстафетного серебра, но и остались пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.
На фоне остальных кейс бобслеиста Зубкова - особенный. Зубков, завоевавший две золотые награды - в соревнованиях двоек и четверок, получил решение CAS вместе с мотивировочной частью, что давало атлету возможность апелляции по примеру Легкова. Но, вопреки своим обязательствам как участника Олимпийских игр, Зубков предпочел судиться в России. Санкции, впрочем, преследуют его и сегодня: в результате двухлетней дисквалификации, которую в отношении него назначила Международная федерация бобслея и скелетона, 22 января Зубков ушел на это время с поста президента российской федерации бобслея.
Россияне медали не вернули. И, наверное, не вернут
МОК настаивает на том, чтобы 11 российских атлетов и их партнеров по командам вернули награды. На запрос DW представитель организации ответил, что МОК отправил соответствующий запрос в национальный олимпийский комитет России (ОКР). ОКР, по данным МОК, подтвердил получение запроса и работает со спортсменами и федерациями с целью возвращения медалей. Всего Россия лишилась 4 медалей по итогам Игр в Сочи.
МОК разработал шесть вариантов передачи наград от дисквалифицированных спортсменов к новым обладателям: на следующих Играх, в штаб-квартире МОК или, по желанию спортсменов, во время частной церемонии. Однако россияне в публичных заявлениях не выразили желания вернуть медали. Судя по ответу МОК, санкции за невозвращение медалей спортсменам не грозят.
Сочи-2014: почему точка с запятой?
Всемирное антидопинговое агентство WADA, пусть и с задержкой, но получило данные из Московской антидопинговой лаборатории - среди прочего, данные о допинг-пробах российских спортсменов с 2012 по 2015 годы. Практически все обозреватели сходятся во мнении, что проверки базы данных приведут к новым случаям нарушений антидопинговых правил.
Профессор права, канадский юрист Ричард Макларен, который стал руководителем комиссии WADA по расследованию допинговых нарушений в Сочи, предположил, что вскроются от 300 до 600 новых случаев. Новый глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW также предположил, что "в результате мы потеряем что-то в медальном зачете". Поэтому чтобы была поставлена окончательная точка в самом громком допинговом скандале в истории, Россия должна будет предоставить вызывающие сомнения пробы - и сделать это в срок до 30 июня 2019 года.
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