 В Донецке убит глава ″ДНР″ Захарченко | Новости из Германии об Украине | DW | 31.08.2018

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Украина

В Донецке убит глава "ДНР" Захарченко

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще два человека. Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями.

Ukraine Alexander Sachartschenko in Donezk (Getty Images/AFP/D. Faget)

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка, сообщают в пятницу, 31 августа, российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах "ДНР".

Контекст

Лидер сепаратистов из "ДНР" хочет заново перекроить карту Европы, вынуждая Кремль давать объяснения. При этом Москва вполне могла бы положить конец этим бредовым идеям, считает Бернд Йоханн. (19.07.2017)

Не стоит поспешно верить уклончивым опровержениям Кремля. Признание сепаратистских республик способно стать главным сюрпризом предвыборной кампании в России, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. (18.07.2017)

Взрыв прогремел в ресторане "Сепар" близ резиденции Захарченко. Лидер "ДНР" скончался в больнице от полученных ранений. В руководстве самопровозглашенной республики агентству РБК сообщили, что мощность взрывного устройства, которое сработало возле ресторана "Сепар", составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва ранены еще два человека. Территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".

Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что к гибели Захарченко могут быть причастны украинские спецслужбы. "Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - цитирует Захарову агентство ТАСС. По ее мнению, вместо выполнения минских соглашений Украина решила перейти к "кровавой бойне".

В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов выдвинул несколько версии произошедшего. "У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в  среде боевиков, в  первую очередь связанным с  перераспределением бизнеса… Но  мы  не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у  нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

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Берлин осудил слова Захарченко о создании "Малороссии" - DW Новости (18.07.2017)

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Стрит-арт как форма протеста

    С 11 июля по 6 августа 2014 на улицах Донецка появлялись персонажи Захарова, работавшего под ником "Мурзилка": символические, как вооружившийся люмпен-пролетарий Шариков, или хорошо опознаваемые, как боевик Моторола. Вырезанные из картона фигуры художник размещал на улицах своего родного города.

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Это ты?

    Захарова выследили - предположительно, "вели по телефону", - арестовали и отвезли в занятое сепаратистами здание СБУ. Там художнику задали только один вопрос: "Это ты?" Затем последовали десять дней избиений и пыток. После этого - случайное освобождение и повторное задержание.

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    "Плюнул в икону - получи"

    По мнению допрашивавших, Захаров "плюнул в икону", изобразив "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова с поднесенным к виску пистолетом. "Били деревянными битами и резиновыми дубинками", - рассказывает Сергей.

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Женщина-палач

    "Среди допрашивавших была женщина-палач в балаклаве, - вспоминает художник. - Она тоже била и пытала".

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    "Скованные одной цепью"

    Сергей Захаров провел десять суток, будучи скованным одними наручниками с "парнем из Шахтерска". "Это было жестко, - комментирует Сергей. - И поесть вдвоем, и в сортир, пардон, вдвоем. Рука почти потеряла чувствительность".

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Инсценировка расстрела

    Сергея Захарова и его напарника водили и "на расстрел". В общей сложности Сергей три раза подвергался "инсценировке расстрела". Художник выжил, о судьбе "того парня" он ничего не знает.

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Счастливое освобождение

    Сергею Захарову дважды удавалось выбраться из пресловутого "подвала", поскольку, по его словам, близкие смогли связаться с некой "шишкой" в рядах новых властей и "повлиять на ситуацию".

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Агрессивный хаос

    Уроженец и коренной житель Донецка, Сергей Захаров видит случившееся как "восстание люмпенов" при активной поддержке российских спецслужб и добровольцев, приехавших "пострелять, повеселиться".

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    Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

    Комикс как форма психотерапии

    Сергей Захаров сегодня живет в Киеве. Работа над комиксом, в котором он рассказывает о своих злоключениях, стала для него эффективной формой психотерапии. Но не только. "Себе я уже помог. Теперь хочу помочь другим", - говорит он.

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР"

Сергей Захаров - основатель арт-группы "Мурзилки". За три недели протестной деятельности "донецкий Бэнкси" расплатился полутора месяцами пыток, о чем он рассказывает теперь в своих рисунках. (20.01.2016)  

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Берлин осудил слова Захарченко о создании "Малороссии" - DW Новости (18.07.2017)  

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Официальная/неофициальная блокада Донбасса: что дальше?  

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