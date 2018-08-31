В Донецке убит глава "ДНР" Захарченко

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка, сообщают в пятницу, 31 августа, российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах "ДНР".



Взрыв прогремел в ресторане "Сепар" близ резиденции Захарченко. Лидер "ДНР" скончался в больнице от полученных ранений. В руководстве самопровозглашенной республики агентству РБК сообщили, что мощность взрывного устройства, которое сработало возле ресторана "Сепар", составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва ранены еще два человека. Территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько карет "Скорой помощи".

Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что к гибели Захарченко могут быть причастны украинские спецслужбы. "Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - цитирует Захарову агентство ТАСС. По ее мнению, вместо выполнения минских соглашений Украина решила перейти к "кровавой бойне".

В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов выдвинул несколько версии произошедшего. "У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

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