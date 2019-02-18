 В Донецке прогремела серия взрывов | Новости из Германии об Украине | DW | 18.02.2019

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Украина

В Донецке прогремела серия взрывов

Один из взрывов произошел возле отеля, где размещен штаб наблюдателей ОБСЕ. О жертвах и крупных разрушениях не сообщается.

Донецк

Донецк

В Донецке, находящемся под контролем пророссийских сепаратистов, в понедельник, 18 февраля, прогремело три взрыва. Один из взрывов произошел в нескольких сотнях метров от гостиницы, где расположен штаб наблюдателей ОБСЕ, еще два - неподалеку от административных зданий.

О жертвах или крупных разрушениях не сообщается. По одной из версий, детонировали самодельные взрывные устройства, по другой - маломощные снаряды, сброшенные украинскими беспилотниками.

Контекст

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В минувшем году в Донецке в результате взрыва был убит лидер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

На востоке Украине регулярная армия уже почти пяти пять лет сражается с сепаратистами, пользующимися поддержкой России. По оценкам ООН, в результате вооруженного конфликта в этом регионе Украины погибли уже около 13 тысяч человек. С начала текущего года, несмотря на договоренности о прекращении огня, погибли семь украинских солдат, еще более 20 были ранены.

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    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


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