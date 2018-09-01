 В Донецке объявили о поимке убийц Захарченко | Новости из Германии о Европе | DW | 01.09.2018

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Европа

В Донецке объявили о поимке убийц Захарченко

Новый временный глава "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные за убийство Захарченко в ходе допроса подтвердили причастность Киева к покушению.

Александр Захарченко

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников заявил в субботу, 1 сентября, что задержанные за убийство Александра Захарченко "в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению".

Лидер "ДНР" Захарченко был убит накануне в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Бомбу заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Ее предположительно привели в действие с помощью мобильного телефона. Предполагается, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в здание.

Охранник Захарченко объявлен в розыск

По данным источника "Интерфакса" в силовых структурах "ДНР", один из охранников Захарченко пропал сразу после взрыва и был объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к покушению. Донецкие власти сразу же задержали нескольких подозреваемых, назвав их "украинскими диверсантами".

Контекст

Лидер сепаратистов из "ДНР" хочет заново перекроить карту Европы, вынуждая Кремль давать объяснения. При этом Москва вполне могла бы положить конец этим бредовым идеям, считает Бернд Йоханн. (19.07.2017)

Лидер сепаратистов погиб при взрыве в ресторане в Донецке. Ранения получили еще два человека. Москва и Киев выступили со взаимными обвинениями. (31.08.2018)

Руководство "ДНР" заявило о закрытии границ и введении плана "Перехват". По словам Трапезникова, для обеспечения безопасности граждан на все улицы городов "республики" выведены патрули.

СБУ не исключает внутренних конфликтов сепаратистов

В то время как в Донецке и Москве обвиняют в произошедшем Киев, в СБУ предположили, что убийство стало результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Он также не исключил "попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

Версию гибели Захарченко, связанную с местными конфликтами, вызванными резким сокращением ресурсной базы в непризнанной "республике", озвучило также российское издание РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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