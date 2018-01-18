В Донбассе по-прежнему карантин? Когда откроют КПП

Даже после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, жители Донбасса не могут пересечь линию разграничения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Кто и что этому препятствует?
Кристине В. (имя изменено) просто необходимо попасть на неконтролируемую Киевом территорию Донбасса. Еще с апреля она ждала возможность добраться до Антрацита, где за ее 7-летним сыном ухаживает тетя. "В конце зимы я потеряла в Киеве работу и уже не могла должным образом обеспечивать ребенка, поэтому пришлось отвезти его к родственникам, а самой как-то перебиваться в столице. В апреле у 72-летней тети случился инсульт, а из-за закрытых пунктов пропуска я не могла ничего сделать", - рассказала Кристина DW по телефону.
Она, как и десятки других людей, 10 июня была на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" - украинская власть объявила, что с этого дня с 11 до 14 часов будет частично восстановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Впрочем, попасть на неконтролируемую украинскими властями территорию ей не удалось. И не удается до сих пор.
Кто блокирует движение на КПП в Донбассе
"Работа открытых пунктов пропуска "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) блокируется неконтролируемой стороной", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Украины.
Вечером 11 июня там сообщили, что за день украинские пограничники через оба КПВВ пропустили семь человек. Однако пересечение линии разграничения этим людям заблокировали с той стороны. Всем им, а также некоторым из тех, кого оформили накануне, пришлось вернуться. По информации DW, 10 июня пересечь линию разграничения удалось нескольким лицам на КПВВ "Станица Луганская" - эти люди сопровождали гроб с умершим родственником.
Перемещение через линию разграничения в Донбассе было запрещено после введения ограничений из-за COVID-19
Как объясняют общественные наблюдатели, другие люди были вынуждены вернуться, потому что натолкнулись с той стороны на ряды противотанковых заграждений. "Наши источники с оккупированной территории сообщают, что боевики просто разогнали людей, собравшихся там, в надежде выехать на неоккупированную территорию", - рассказала DW координатор "горячей линии" правозащитной организации "Донбасс SOS" Виолетта Артемчук.
Сейчас пересечь линию разграничения стараются не тысячи людей, как это было до введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, а только те, кто имеет очень веские причины. С контролируемой Киевом территории в Донецк хочет попасть, например, Василий Д. - там живет его мать преклонного возраста, которая имеет онкологическое заболевание и срочно нуждается в химиотерапии, которую планировалось сделать ей еще в марте. "Я должен ее забрать, потому что сама она уже не сможет добраться сюда, чтобы получить помощь", - объясняет DW Василий.
Со стороны самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" попасть на контролируемую украинскими властями территорию вероятно хотят больше людей. Для организации выдачи социальных выплат и пособий у линии разграничения украинский "Ощадбанк" уже даже развернул несколько своих передвижных мобильных подразделений на базе автомобилей КрАЗ.
Когда откроют пункты пропуска?
Впрочем, когда движение на линии разграничения восстановится, непонятно. Самопровозглашенные республики "ЛНР" и "ДНР" объясняют блокирование работы пунктов пропуска тем, что в Украине высокий уровень заболеваемости COVID-19. По сообщению российского агентства "Интерфакс", с вечера 11 июня, "власть" самопровозглашенной "ЛНР" хочет восстановить пропуск людей "по подготовленным спискам и в ограниченном количестве", причем соответствующие меры будут вводиться поэтапно. Количество будет формироваться ежедневно, чтобы не превышать разумную нагрузку на медицинские учреждения, пишет "Интерфакс". Относительно намерений так называемых "властей" в самопровозглашенной "ДНР" - информации в открытых источниках нет вообще.
Общественные наблюдатели, следящие за ситуацией на КПВВ, надеются, что соответствующие договоренности могут быть достигнуты с боевиками на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Но то, что должно было произойти в режиме видеоконференции 11 июня, по техническим причинам отложили на 15 июня. "Посмотрим, будет ли "старт-2" в ближайшие дни более успешным. В любом случае, стабильного возобновления работы закрытых на время карантина КПВВ, хотя бы в сокращенном режиме, мы ожидаем не раньше следующей недели", - сказала DW Артемчук.
Что ждет жителей Донбасса после открытия КПВВ
В то же время она обращает внимание на ряд других проблем, которые могут возникнуть у людей, если КПВВ все же заработают. Так, согласно приказу командующего ООС и условиям на пересечение, которые выдвигают пограничники, "приоритет будет предоставляться гражданам, следующим по причинам социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения внешнего оценивания знаний в школах". Правозащитники обращают внимание, что перечня упомянутых "причин социально-гуманитарного характера" не существует, что может привести к недоразумениям на КПВВ.
Кроме того, украинское министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило об условиях въезда на контролируемую Киевом территорию. Среди них - бесконтактный скрининг температуры тела, опрос о контактах с больными COVID-19 и принятие гражданами обязательства двухнедельной обсервации или самоизоляции прибывших лиц.
Адвокационный менеджер киевского Центра прав человека ZMINA Алена Лунева сказала DW, что до начала работы КПВВ невозможно оценить соблюдение медицинских рекомендаций, которые бы минимизировали риск заражения коронавирусом. Однако ряд правозащитных организаций выработал рекомендации, как избежать чрезмерного скопления людей и организовать пребывание лиц с неконтролируемых территорий в обсервации. По словам правозащитницы, в ближайшие дни ожидается отмена требования добровольной обсервации и замена ее обязательством самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома".
Еще одной из проблем стало само условие обязательной обсервации или самоизоляции на две недели. Особенно для лиц, выезжающих на подконтрольную Киеву территорию на один-два дня для оформления документов или получения пенсий. "Самоизоляция для тех, кто путешествует только один день должна быть отменена. Но если КПВВ будет работать только 3 часа в день, человек не сможет уехать и вернуться за это время, поэтому следует увеличить минимальный срок пребывания до двух дней", - сказала Алена Лунева.
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