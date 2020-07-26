В Донбассе начал действовать режим прекращения огня

На линии разграничения в Донбассе с 00.01 по местному времени (совпадает с мск) понедельника, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева.

Между тем Украина направила в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Как сообщается в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины, они уже начали прибывать "на первую линию обороны". "Такой шаг, прежде всего, позволит не отвлекать личный состав подразделений ОС от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации", - подчеркивалось в заявлении. При этом Киев указывал, что режим прекращения огня не лишает украинских военных права на ответ при нарушении соглашения противником.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 26 июля в телефонном формате обсудили дополнительные меры по соблюдению режима тишины.

США поддерживают усилия Украины

Вашингтон и Лондон уже отреагировали на вступление в силу перемирия. "США активно поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня", - подчеркивается на странице посольства Соединенных Штатов в Киеве. "Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским лицам, которые пострадали от продолжающегося более шести лет насилия, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины", - полагают в Вашингтоне.

Посол Великобритании: Россия должна выполнить свои обязательства

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по прекращению огня. "Я действительно верю, что это реализуется, и гражданские лица в Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия", - отметила дипломат. "Россия должна выполнять обязательства, включая влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает в Украине", - добавила диппредставитель.

В свою очередь папа римский Франциск 26 июля помолился, чтобы новое перемирие не было нарушено. В офисе (администрации. - Ред.) президента Украины Владимира Зеленского ранее на минувшей неделе указали, что если прекращение огня будет соблюдаться, это откроет путь "для выполнения других пунктов" минских соглашений.

Новое соглашение о прекращении огня было достигнуто 22 июля на встрече ТКГ. За время шестилетнего конфликта, который разгорелся в 2014 году после аннексии Россией Крыма, погибли более 14 000 человек.

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