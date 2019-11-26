В деле о клевете на Лужкова ЕСПЧ взял сторону Эдуарда Лимонова

Оппозиционер Эдуард Лимонов обжаловал в ЕСПЧ решение Бабушкинского суда Москвы и Мосгорсуда о том, что он должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа за причинение урона чести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов (Савенко) выиграл в ЕСПЧ иск о неправомерности взысканного с него штрафа за клевету на экс-мэра Лужкова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону писателя и оппозиционного политика Эдуарда Лимонова (Савенко), не согласившегося с решением Бабушкинского суда Москвы и Мосгорсуда о том, что Лимонов в 2007 году ущемил честь и достоинство тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова и должен выплатить ему за это компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ во вторник, 26 ноября.
В апреле 2007 года, комментируя в эфире радио "Свобода" отказ московских властей санкционировать оппозиционный "Марш диссидентов", Лимонов заявил, что столичные суды подконтрольны Лужкову и никогда не принимают "антилужковские" решения. После обращения Лужкова в суд с иском о нанесении урона его чести и достоинству Бабушкинский суд Москвы постановил взыскать по 500000 рублей с Лимонова и с радиостанции. В 2008 году это решение подтвердил также Мосгорсуд, после чего Лимонов обратился в ЕСПЧ.
В дискуссии о московских судах Эдуард Лимонов имел право на свободное мнение, считает ЕСПЧ
"Вынеся решение о том, что оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов (Савенко) оклеветал бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, российские суды не учли то обстоятельство, что комментарий Лимонова был сделан в связи с обсуждением темы, представляющей общественный интерес, а политики должны мириться с тем, что они часто подвергаются критике", - отмечается на сайте ЕСПЧ. "По сути, российские суды постановили, что мэр Лужков нуждается в большей степени защиты, чем все прочие граждане", указано там же.
"Проходившее в режиме реального времени обсуждение было связано с утрированием. Кроме того, к устной речи нельзя применять те же стандарты точности, что и к письменной ", - говорится далее в документе.
По мнению страсбургских судей, в данном случае было нарушено право Эдуарда Лимонова на свободу выражения своего мнения. В связи с этим выплата оппозиционером Лужкову 500 тысяч рублей штрафа была неправомерной. В качестве компенсации материального ущерба, связанного с этим решением местных судов, Россия должна выплатить Лимонову 11700 евро компенсации материального и 7800 евро компенсации нематериального ущерба, постановил ЕСПЧ.
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