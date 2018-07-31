В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи

В Дании, вслед за Францией и Австрией, в среду, 1 августа, вступил в силу закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния - паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро. В Копенгагене и Орхусе на вторую половину дня запланированы митинги протеста. Полиция разрешила демонстрантам скрывать лицо в ходе этих протестных акций, поскольку данные митинги рассматриваются как реализация права граждан на свободу слова и собраний. Однако по дороге на митинг и обратно ношение облачений, скрывающих лицо, запрещается.

Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы. Критики полагают, что нормы закона прописаны недостаточно четко. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии - с 1 октября 2017 года. В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 150 евро.

Смотрите также:

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Парик как головной убор Для автопортрета "Covered" 2009 года Анна Штейншлейгер надела два парика.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы О чем расскажет платок Платок короткий, платок длинный, приколотый булавкой или завязанный на шее. А кроме того чадра или паранджа. У каждого из этих головных уборов и одеяний - свое значение. По ним можно узнать этническую принадлежность и религиозную ориентацию, семейное положение и даже уровень образования их владелицы.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы На службе в церкви - с покрытой головой На этой фотографии Марии Михайловой запечатлена служба в русской православной церкви в Берлине. По православной традиции женщинам полагается заходить в церковь с покрытой головой.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Только для мужа Леора Лаор запечатлела на этой фотографии 2001 года женщин в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме, где живут ультраортодоксальные евреи. По религиозной традиции, после свадьбы волосы жены может видеть только муж. Поэтому женщины покрывают головы платками или париками.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы Свобода выбора На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Все они одели головные уборы, и все же, их волосы видны из-под панам и беретов. Религиозная традиция покрывать голову многообразна в ее проявлениях, она оставляет место свободной интерпретации и творческому подходу.

Хиджаб, чадра и другие головные уборы И на пляже - по всем правилам Плескаться в море, оставаясь верной своим религиозным взглядам? Возможно и это. Мусульманки одеваются для этого в буркини, который оставляет открытым взорам посторонних ровно столько, сколько позволяют религиозные традиции. Автор: Ольга Солонарь

