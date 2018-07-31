 В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2018

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Европа

В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи

Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.

Мусульманки в Дании

Мусульманки в Дании

В Дании, вслед за Францией и Австрией, в среду, 1 августа, вступил в силу закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния - паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро. В Копенгагене и Орхусе на вторую половину дня запланированы митинги протеста. Полиция разрешила демонстрантам скрывать лицо в ходе этих протестных акций, поскольку данные митинги рассматриваются как реализация права граждан на свободу слова и собраний. Однако по дороге на митинг и обратно ношение облачений, скрывающих лицо, запрещается.

Контекст

Во Франции запретили ношение на общественных пляжах буркини - купальника для мусульманок. Германии также следовало бы задуматься о подобном запрете, считает Бернд Ригерт. (17.08.2016)

Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, был принят во Франции в 2011 году. Его оппоненты считают, что этот закон еще больше разделил французское общество. (11.04.2016)

Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы. Критики полагают, что нормы закона прописаны недостаточно четко. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии -  с 1 октября 2017 года. В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 150 евро.

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  • На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке.

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    На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Все они одели головные уборы, и все же, их волосы видны из-под панам и беретов. Религиозная традиция покрывать голову многообразна в ее проявлениях, она оставляет место свободной интерпретации и творческому подходу.

  • Буркини

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    Плескаться в море, оставаясь верной своим религиозным взглядам? Возможно и это. Мусульманки одеваются для этого в буркини, который оставляет открытым взорам посторонних ровно столько, сколько позволяют религиозные традиции.

    Автор: Ольга Солонарь


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