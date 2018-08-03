 В Дании впервые наложен штраф за ношение никаба | Новости из Германии о Европе | DW | 03.08.2018

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Европа

В Дании впервые наложен штраф за ношение никаба

28-летняя женщина пошла в торговый центр с мусульманским головным убором, закрывающим лицо. За это ее оштрафовали на 134 евро.

Женская голова в никабе

28-летняя женщина из города Хёрсхольма стала первой жительницей Дании, которую оштрафовали за ношение мусульманского головного убора, закрывающего лицо, в общественном месте. Как сообщило датское агентство Ritzau, полиция остановила женщину в торговом центре. Уведомление о штрафе в размере 1000 крон (134 евро) ей поступит по почте.

Контекст

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях. (19.05.2017)

Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы. (01.08.2018)

Сообщается, что еще до вмешательства полиции между женщиной в никабе и другой посетительницей торгового центра возникла ссора. Предположительно датчанка попыталась сорвать никаб с головы мусульманки. Полиция выясняет детали инцидента.

В Дании в среду, 1 августа, вступил в силу закон, который запрещает жителям страны скрывать лицо в общественных местах. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния - паранджа и никаб, но и различные маски, например лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. За его нарушения предусмотрены штрафы в размере от 134 до 1340 евро (в пересчете). Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии -  с 1 октября 2017 года. В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. Его нарушения наказываются штрафами в размере до 150 евро.

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  • На службе в русской православной церкви в Берлине.

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  • На этой фотографии 2001 года Леора Лаор запечатлела женщин в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме.

    Хиджаб, чадра и другие головные уборы

    Только для мужа

    Леора Лаор запечатлела на этой фотографии 2001 года женщин в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме, где живут ультраортодоксальные евреи. По религиозной традиции, после свадьбы волосы жены может видеть только муж. Поэтому женщины покрывают головы платками или париками.

  • На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке.

    Хиджаб, чадра и другие головные уборы

    Свобода выбора

    На этом фото Федерики Валабрега 2011 года - еврейские женщины на пляже на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Все они одели головные уборы, и все же, их волосы видны из-под панам и беретов. Религиозная традиция покрывать голову многообразна в ее проявлениях, она оставляет место свободной интерпретации и творческому подходу.

  • Буркини

    Хиджаб, чадра и другие головные уборы

    И на пляже - по всем правилам

    Плескаться в море, оставаясь верной своим религиозным взглядам? Возможно и это. Мусульманки одеваются для этого в буркини, который оставляет открытым взорам посторонних ровно столько, сколько позволяют религиозные традиции.

    Автор: Ольга Солонарь


  

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