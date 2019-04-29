В Грузию не пустили колонну российских байкеров

Колонне российских мотоциклистов было отказано в пересечении грузинской границы на пропускном пункте "Верхний Ларс". Об этом в ночь на понедельник, 29 апреля, в своем Twitter написал основатель группы Conflict Intelligence Team, занимающейся журналистскими расследованиями, Руслан Левиев.
"Тем временем знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачивают с официальным отказом", - написал Левиев, опубликовав и фотографию документа с отказом. Согласно этому документу, байкеров не пустили, потому что они не предоставили информацию о своей личности и целях поездки либо предоставили об этом ложную информацию.
Колонна состояла из 30 мотоциклистов и направлялась на международный слет байкеров в Афинах. Неизвестно, являлись ли байкеры связаны с клубом "Ночные волки" Александра Залдостанова, сам Залдостанов в другой колонне направился в Берлин.
"Это каждый год происходит с 2014 года. На майские нашего брата не пускают в Европу. Пограничники скажут, что не хотят провокаций. После 4 мая будут пускать одиночек. Сейчас всех заворачивают", - прокомментировал DW ситуацию один из московских байкеров.
Колонны российских байкеров уже несколько лет выезжают за рубеж, чтобы отметить праздник 9 мая. Критики отмечают, что мотопробеги используются российскими СМИ для пропаганды агрессивной политики российского государства.
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Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев