 В Грузию не пустили колонну российских байкеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Грузию не пустили колонну российских байкеров

Российские байкеры были остановлены на пропускном пункте "Верхний Ларс". Официальная причина: неверная информация о цели поездки, либо отсутствие такой информации.

Ночные волки в Берлине

"Ночные волки" в Берлине

Колонне российских мотоциклистов было отказано в пересечении грузинской границы на пропускном пункте "Верхний Ларс". Об этом в ночь на понедельник, 29 апреля, в своем Twitter написал основатель группы Conflict Intelligence Team, занимающейся журналистскими расследованиями, Руслан Левиев.

Контекст

Мотоциклисты из российского клуба "Ночные волки" получили как раз то, к чему стремились - внимание общественности. Истеричная реакция Европы играет на руку Кремлю, полагают СМИ. (29.04.2015)

Глава правительства Польши Ева Копач опасается, что ралли байкер-клуба "Ночные волки" может причинить неудобства полякам. Байкеры утверждают, что их акция не является политической. (15.04.2015)

"Тем временем знакомые пишут, что с 27 апреля Грузия закрыла границу для мотоциклистов из России на время майских праздников. Разворачивают с официальным отказом", - написал Левиев, опубликовав и фотографию документа с отказом. Согласно этому документу, байкеров не пустили, потому что они не предоставили информацию о своей личности и целях поездки либо предоставили об этом ложную информацию.

Колонна состояла из 30 мотоциклистов и направлялась на международный слет байкеров в Афинах. Неизвестно, являлись ли байкеры связаны с клубом "Ночные волки" Александра Залдостанова, сам Залдостанов в другой колонне направился в Берлин.

"Это каждый год происходит с 2014 года. На майские нашего брата не пускают в Европу. Пограничники скажут, что не хотят провокаций. После 4 мая будут пускать одиночек. Сейчас всех заворачивают", - прокомментировал DW ситуацию один из московских байкеров.

Колонны российских байкеров уже несколько лет выезжают за рубеж, чтобы отметить праздник 9 мая. Критики отмечают, что мотопробеги используются российскими СМИ для пропаганды агрессивной политики российского государства.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:  

Смотреть видео 02:13

Под советскими знаменами и с байкерами: 9 мая в Трептов-парке (09.05.2016)

  • Участники шествия 9 мая в Киеве проходят сквозь строй военных с флагами Украины

    Девятое мая в Киеве

    "Никто не забыт, ничто не забыто" в Киеве

    9 мая в Киеве прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", которое считается неформальным аналогом российского "Бессмертного полка". На фото: участники шествия проходят сквозь строй военных с флагами Украины.

  • Ukraine Siegestag Demo in Kiew (DW/O. Sawytskyi)

    Девятое мая в Киеве

    Без запрещенной символики

    Украинские власти, согласно закону о декоммунизации, запретили использовать на шествии в Киеве советскую символику и георгиевские ленты. Охранники пропускали только тех, кто согласился снять "антиукраинскую атрибутику".

  • Организатор акции от Совета ветеранов призывает сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

    Девятое мая в Киеве

    "На провокации не поддаваться"

    Полиция немедленно задерживала и выводила из колонны тех, кто все же проносил запрещенную символику. На фото: организатор акции от Совета ветеранов призывает "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

  • Участники шествия в Киеве 9 мая направляются от места сбора

    Девятое мая в Киеве

    "Ганьба" против "Катюши"

    Активисты националистических организаций, пытавшиеся помешать колонне, скандировали "гньба" ("позор") и патриотические лозунги. В ответ участники шествия пели "Катюшу". На фото: участники направляются от места сбора.

  • Националисты с портретами Степана Бандеры

    Девятое мая в Киеве

    C изображением Степана Бандеры

    Национальная гвардия отделила активистов Организации украинских националистов (ОУН) от участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто". Националисты стояли с транспорантами с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

  • Участники шествия и полиция в дыму

    Девятое мая в Киеве

    "Фашизм не пройдет"

    Заблокированные в своей штаб-квартире украинские националисты из окна забросали колонну, которая проходила мимо, дымовыми шашками. В ответ участники шествия выкрикивали: "Фашизм не пройдет".

  • Участники шествия в Киеве в парке Славы у могилы Неизвестного солдата

    Девятое мая в Киеве

    Аплодисменты в парке Славы

    У стеллы в парке Славы у могилы Неизвестного солдата участников шествия встретили аплодисментами и песнями "Катюша" и "Вставай страна огромная".

  • Красный флаг в руках участников акции 9 мая в Киеве

    Девятое мая в Киеве

    Запрещенный декоммунизацией красный флаг

    В ходе акции в Киеве удалось поднять красный флаг, попавший на Украине под запрет согласно закону о декоммунизации. У стеллы в парке Славы произошла небольшая потасовка с националистами. Ее участники "обменивались" лозунгами: "Слава Украине!" - "Фашизм не пройдет!". Полиция задержала несколько человек.

  • Парень в камуфляже с красным маком на груди и девушка, раздающая красные маки

    Девятое мая в Киеве

    С красными маками на груди

    После завершения шествия 9 мая к обелиску Славы бесконечным потоком еще долго шли жители украинской столицы. У многих на одежде были красные маки - символ Дня памяти и примирения, отмечаемого 8 мая по указу президента Порошенко, а в руках - красные гвоздики, в советское время по традиции возлагаемые к памятникам в День Победы.

    Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев


Контекст

Девятое мая в Киеве

В Киеве 9 мая в День Победы прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" - неформальный аналог "Бессмертного полка". Украинские национал-радикалы пытались его сорвать. (09.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Под советскими знаменами и с байкерами: 9 мая в Трептов-парке (09.05.2016)  

"Ночные волки" возмущены запретом на въезд в ЕС (28.04.2015)  

Берлин прокомментировал пробег "Ночных волков" (04.05.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Двое погибших и десятки пострадавших в серии крупных аварий на автобанах в ФРГ  

Как устроиться на работу в Германии без высшего образования  

SIPRI: В мире стали тратить больше денег на оружие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно