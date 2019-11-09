В Грузии задержали 28 человек в ходе протестов против фильма о гей-любви

В Грузии в пятницу, 8 ноября, задержаны 28 человек, выступавших против показа шведско-грузинской драмы "А потом мы танцевали" режиссера Левана Акина. Как передало издание "Кавказский узел", на 24 из них административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении полицейским составлены в Тбилиси, на троих - в Батуми.

Еще один мужчина задержан по подозрению в нападении на активистку Анну Субелиани у столичного кинотеатра "Амирани". Девушку ударили по голове тупым предметом, когда она пыталась попасть на показ. Врачи наложили пострадавшей семь швов.

По данным издания, против показов выступают, главным образом, представители Грузинской православной церкви и националисты.

По мнению противников премьеры, лента является пропагандой гомосексуализма.

Акции продолжатся

На этом фоне лидер националистического движения "Грузинский марш", известный своими резкими высказываниями Сандро Брегадзе заявил, что акции протеста продолжатся 9 ноября.

Фильм "А потом мы танцевали" уроженца Стокгольма с грузинскими корнями Левана Акина рассказывает о любви двух артистов Ансамбля народного танца Грузии. Впервые картину продемонстрировали в мае в рамках неофициальной программы 71-го Каннского кинофестиваля. Она вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. Лента была, в частности, выдвинута на соискание "Оскара". После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

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